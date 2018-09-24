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Москва, 25.09.2018

Промышленные редукторы: виды и особенности

«Expert Online» 2018

Редуктор входит в состав привода и используется для уменьшения скорости вращения вала при одновременном увеличении крутящего момента. От правильного выбора типа оборудования зависит производительность оборудования в целом.

Редукторами комплектуются приводы производственных станков, промышленных миксеров и смесителей, насосов, холодильного, пищевого и прочего оборудования. Выбор типа редуктора во многом определяется эксплуатационными особенностями рабочей среды.

Типы редукторов

Редукторы классифицируются по типу передачи, передаваемой мощности, количеству ступеней и другим техническим характеристикам. В зависимости от типа передачи различают следующие виды редукторов:

  • червячные

  • планетарные

  • цилиндрические

  • конические

  • волновые

Они выпускаются в одно-, двух- и трехступенчатом исполнении. У каждого из перечисленных типов есть свои особенности и преимущества.Наибольшее распространение получили червячные и цилиндрические редукторы, на которых остановимся подробнее.

Червячные редукторы

Оборудование этого типа комплектуется червячной передачей, отличается компактными размерами и простотой монтажа.

Главное преимущество данных агрегатов - простая конструкция. В состав привода входит небольшое количество деталей, что сокращает затраты в случае ремонта. Небольшие габариты позволяют установить оборудование на ограниченной площади, упрощают его монтаж.

Невысокий КПД - главный недостаток червячных редукторов. В процессе работы их корпус нагревается, а тепловые потери увеличиваются из-за силы возникающего трения. По той же причине комплектующие быстрее изнашиваются и выходят из строя. Срок службы червячных редукторов существенно ниже, чем цилиндрических аналогов.

Цилиндрические редукторы

Цилиндрические редукторы сегодня наиболее востребованы. Этот тип оборудования считается универсальным, может устанавливаться в любой общепромышленный привод.

В цилиндрических агрегатах установлена зубчатая передача, а сами они характеризуются как надежные при эксплуатации в любых условиях, включая часто меняющуюся нагрузку.

К преимуществам цилиндрических редукторов относятся:

  • Высокий КПД. Корпус редукторов не нагревается во время работы, соответственно, энергетические потери минимальны.

  • Плавная работа в любом режиме эксплуатации, включая частые пуски и остановки.

  • Способность работать при высокой нагрузке продолжительное время без потерь мощности.

Есть и недостатки. В процессе эксплуатации цилиндрические редукторы издают много шума. Зубчатые колеса имеют высокую жесткость - это приводит к некомпенсируемым потерям динамической нагрузки.

Оба типа редукторов выпускаются в разных модификациях, что упрощает выбор модели для решения конкретных производственных задач.

По материалам сайта Техпривод.

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