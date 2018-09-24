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Москва, 24.09.2018

Спекулянты вынесли приговор рублю

«Expert Online» 2018
  • Спекулянты вынесли приговор рублю
Алексей Павлишак/ТАСС

Иностранные крупные спекулянты оказались в чистой короткой позиции по рублю впервые с прошлого августа.  До этого они занимали чистую длинную позицию 53 недели подряд. Это следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). За неделю до 18 сентября чистая спекулятивная позиции во фьючерсах на рубль превратилась из длинной в короткую. Объем чистых медвежьих ставок на российскую валюту теперь составляет 3 830 контрактов.

С начала года курс доллара к рублю вырос на 15%. В последнюю неделю российская валюта уверенно укреплялась, прибавляя более 5%, на фоне дорожающей нефти, продажи долларов экспортерами и возвращения аппетита к риску на международных рынках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 23 копейки — до 66,18 рубля, курс евро — на 42 копейки — до 77,65 рубля.

Установленный Центробанком РФ официальный курс доллара на 24 сентября 2018 составляет 66,24 рубля. Курс евро на сегодня - до 78,076 рубля. 

Торги на этой неделе будут проходить на фоне ожиданий повышения ставки ФРС. Эксперты уверены, что американский регулятор понимет ставку на 0.25 п.п. Однако более важным станет комментарий руководства ФРС, который позволит сделать выводы инвесторам о дальнейших планах денежных властей США. Главный вопрос - стоит ли ожидать очередного повышения ставки уже в декабре 2018 года.

Жесткая риторика ФРС окажет негативное влияние на рубль.

Поддержку российской валюте окажут итоги заседания членов ОПЕК и представителей не входящих в объединение государств.  Нефтедобывающие страны выступили против мероприятий, нацеленных на снижение цен на нефть. Об этом участники встречи в Алжире сообщили в воскресенье, 23 сентября, в совместном заявлении.

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