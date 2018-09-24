Выгодные покупки в интернете: 5 правил онлайн-шопинга

Сегодня мы раскроем секреты выгодного онлайн-шоппинга, независимо от того, в каких именно магазинах вы привыкли делать покупки.

Хотите покупать вещи с огромными скидками не только в дни распродаж? Тогда эта статья для вас! Сегодня мы раскроем секреты выгодного онлайн-шоппинга, независимо от того, в каких именно магазинах вы привыкли делать покупки.

Правило №1: пользуйтесь купонами и промокодами

Крупные торговые площадки предлагают для покупателей дополнительные скидки, которыми грех не пользоваться! Например, на алиэкспресс вы можете собирать монетки, а затем обменивать их на купоны, которые, в свою очередь, могут распространяться на все товары, либо на ассортимент одного продавца. Почему бы не сэкономить лишние пять-шесть долларов?

Промокоды работают по тому же принципу, что и купоны, получить их можно разными способами: в соцсетях, по почтовой рассылке или даже на специальных сервисах.

Правило №2: дружите с магазинами в соцсетях

Подписавшись на группы любимых магазинов, вы не только не пропустите новости о приближающихся распродажах, но и сможете получить дополнительные скидки и подарки. Магазины заинтересованы в том, чтобы у них было как можно больше подписчиков, поэтому устраивают для них различные розыгрыши за репост, а также оповещают о поступлении новых товаров и специальных акциях.

Советуем также подписаться на электронную рассылку – да, никто не любит, когда почтовый ящик забит спамом, но здесь речь идет о полезной информации, которая поможет вам неплохо сэкономить.

Правило №3: готовьтесь к распродажам заранее

Если вы не проигнорировали предыдущее правило, то обо всех «черных пятницах» вы будете знать заранее. Что это значит? К ним можно подготовиться. Для начала, нужно определиться, что именно вы планируете приобрести, причем лучше заранее решить, сколько денег вы можете потратить. Спонтанные покупки – серьезный удар по бюджету, так что можно даже завести отдельный электронный кошелек и класть на него ту сумму, которую вы можете потратить, не боясь к концу месяца остаться без денег.

Допустим, вы хотите купить телефон и ждете распродажи в соответствующем магазине. Заранее определитесь с моделями, которые вам нравятся, и просмотрите цены. Перед распродажей, как правило, продавцы сильно завышают ценник, чтобы потом скидка выглядела более внушительной. Если вы будете знать реальную цену нужного вам товара, то найти настоящие скидки не составит труда.

Правило №4: пользуйтесь кэшбэк сервисом

Почему бы не возвращать деньги с каждой покупки, даже во время распродаж? Современные cashback сервисы работают по следующему принципу: за привлечение в магазин клиентов торговая площадка отдает сервису проценты с каждой покупки, а тот, в свою очередь, делится ими с покупателями. То есть вы гарантированно будете возвращать на свой счет часть денег.

Сейчас в сети можно найти десятки подобных сервисов, но не все они достаточно выгодные, несмотря на то, что процент кэшбэка везде примерно одинаковый. Одним из лучших кэшбэк сервисов сейчас является smarty.sale. Он выигрывает сразу по нескольким пунктам:

вывести можно любую сумму, в то время как большинство других сервисов позволяет снять со счета деньги только после того, как наберется 10-15 долларов;

вы получаете реальные деньги, а не бонусы, которые можно потратить далеко не везде;

можно пополнить счет банковской карты, любого электронного кошелька или просто перевести нужную сумму на счет мобильного;

чтобы не заходить каждый раз в магазин через сайт сервиса, можно установить расширение для браузера;

есть мобильное приложение, которое позволяет делать покупки с дополнительными бонусами.

Сервис кэшбэк не зря пользуется популярностью – деньги можно вернуть с покупок в любых крупных интернет-магазинах, бронирования гостиниц и приобретения авиабилетов. Как покупать с кэшбэком? Зарегистрироваться на сайте и перейти в нужный магазин. Ничего сложного, если выбрать надежный кэшбэк сервис.

Правило №5: не забывайте про мобильные приложения

Практически у любого крупного интернет-магазина есть не только сайт, но и мобильное приложение. Чтобы люди пользовались им, в приложение добавляются специальные скидки. Возвращаясь к теме алиэкспресс – один и тот же товар может иметь разную стоимость на сайте и в приложении. Кроме того, вы можете воспользоваться дополнительными промокодами, баллами и даже получить товар бесплатно, оставив заявку в разделе «Халява».

У многих оффлайн-магазинов есть свои сайты и приложения, где любую вещь можно купить на 20% дешевле. Особенно это удобно при покупке одежды: можно пройтись по торговому центру, все примерить, выбрать нужную вещь, а потом просто заказать ее в интернет-магазине.

Надеемся, наши советы пригодятся вам! Удачных покупок!