Российское сельское хозяйство, особенно, это относится к хлеборобам, успешно развивается. Сейчас это заметили даже из-за океана. Wall Street Journal (WSJ) отмечает, что в финансовом году, закончившемся 30 июня, они экспортировали более 40 млн тонн пшеницы, примерно, на 50% больше, чем в предыдущем году. В последние четверть века так много зерна не продавала ни одна страна планеты. Россия обошла США и стала главным экспортером пшеницы в 2016 году и повторила этот успех в этом году.

Конкуренция со стороны российских коллег – еще одна угроза для американских фермеров, для которых этот год и без этого выдался тяжелым. Сельское хозяйство США установит в 2018 году антирекорд последней трети века по количеству обанкротившихся и закрывшихся ферм. Переизбыток зерна на мировых рынках опустил цену на него почти наполовину по сравнению с 2012 годом, когда цены достигли максимума. Большинство хлеборобов в США работают в убыток.

Сыграли негативную роль и тарифы, которые вводит Вашингтон против Китая и других стран. Ответные санкции повышают конкурентоспособность российской пшеницы. Китай уже добавил головной боли американским фермерам, введя 25-процентные тарифы на пшеницу из-за океана. Пока российские фермеры еще не успели пожать плоды торговой войны между США и КНР из-за ограничений, введенных китайскими властями на пшеницу из России, но их ослабление не за горами. Это значит, что они получат еще одно большое преимущество в конкурентной борьбе с американскими фермерами.

Как отмечает Свитхан Стилл, директор швейцарской компании Solaris Commodities SA, торгующей российским зерном, оно проникло уже почти в «задний двор Америки», Мексику, например, потому что с каждым годом повышается его качество и оно дешевеет.

Рост сельскохозяйственного экспорта России, включая зерно, рыбу и мясо, считает WSJ, несомненный результат диверсификации российской экономики, которая постепенно отходит от высокой зависимости от нефти и газа, дававших в годы расцвета половину поступлений в бюджет. Сейчас доля энергоносителей в российском бюджете снизилась до 40%.

«Зерно – наша нефть»,- сказал в 2016 году тогдашний министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Дешевая пшеница из России успешно вытесняет американское и европейское зерно с Ближнего Востока и из Северной Африки. Сельскохозяйственный экспорт в 2017 г. составил 20,7 млрд долларов и обошел даже торговлю оружием. Сейчас сельское хозяйство по доле поступлений в бюджет уступает только энергетике. Пшеница является несомненным лидером среди сельхозпродуктов. Она приносит почти четверть доходов от сельскохозяйственного экспорта.

В прошлом году, по данным Министерства сельского хозяйства США, посевные площади под пшеницу в России почти вдвое превышали американские. Финансовые проблемы стали главной причиной еще одного антирекорда американских фермеров – еще никогда за последнее столетие они не отводили под зерно так мало земли. Не удивительно, что производство пшеницы сократилось на 25%.

На руку российским хлеборобам и более низкие цены на землю по сравнению с большинством конкурентов. По данным консалтинговой фирмы SovEcon, средняя цена земли в Румынии втрое выше, чем в России, а в американских сельскохозяйственных штатах Айова и Канзас она выше более чем в пять раз.

Есть и другие преимущества. Например, российские фермеры, покупающие семена у научно-исследовательских институтов сельского хозяйства, могут высаживать в следующем году семена, полученные от выращенных растений. Большинство американских фермеров покупают дорогие семена у таких компаний, как Bayer AG и DowDuPont Inc., и не имеют права пользоваться полученными семенами. Они должны покупать каждый год новые.

В Краснодарском крае, одной из главных российских житниц, ниже и транспортные расходы благодаря близости Черного моря. Значительно дешевле, чем в Западной Европе и бензин.

В последние годы многие частные и государственные зерновые терминалы были модернизированы, что позволило существенно увеличить их пропускную способность. Дальнейшее увеличение пропускной способности позволит еще больше увеличить экспорт зерна.

В этом году заканчивается трехлетняя модернизация одного из крупнейших зерновых терминалов России – в Новороссийске. Его пропускная способность вырастет почти вдвое.

Немало компаний планируют строить новые или расширять уже работающие терминалы на Черном и Балтийском морях и на Дальнем Востоке. По прогнозам экономистов из Минсельхоза РФ, это позволит увеличить к 2020 г. экспорт зерна на 50% до 7,5 млн т в месяц.