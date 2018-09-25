Судьбу курса доллара решит всего одно слово

Дальнейшее движение курса доллара будет зависеть всего от одного слова, которое будет произнесено на итоговой пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла в среду, после того, как американский регулятор почти со 100% вероятностью поднимет ставку на 0,25%. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на анализ валютных стратегов Macquarie Bank.

По их мнению, если параметры политики Федрезерва будут описаны как "адаптивные", то из этого можно будет сделать вывод, что потенциал сохранения жесткой политики регулятора остается высоким. Это значит, что дальнейшее повышение ставки продолжает стимулировать рост экономики США и период, когда ставка станет нейтральной или даже ограничительной для этих целей еще не наступил.

Если же это слово исчезнет из лексикона главы ФРС, инвесторам придется задуматься о том, что денежная политика властей США, вероятно, может быть смягчена, что может привести к ослаблению курса доллара.

Во вторник курс американской валюты незначительно растет по отношению к евро и иене в ожидании повышения базовой ставки ФРС.

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,1742 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1749 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 112,88 иены за доллар со 112,81 иены. Индекс доллара увеличивался на 0,16%, до 94,34 пункта.

Тем временем, рубль 25 сентября имеет все шансы продолжить курс на укрепление на фоне дорогой нефти (более $81). Курс доллара на торгах понедельника снизился до 65,84 рубля (минус 0,85%). Курс евро - до 77,36 рубля (минус 0,89%). Курс рубля может предпринять во вторник попытки штурма уровня 65 рублей за доллар.