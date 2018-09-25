Один из крупнейших европейских производителей детского питания Humana Gmbh открыл в России дочернюю компанию.

Руководство одного из крупнейших европейских производителей детского питания премиум-класса Humana Gmbh приняло решение о создании в России дочерней компании – ООО «Хумана Раша».

Компания Humana была основана в 1950 году, когда немецкий врач-педиатр Хайнц Лемке создал первую детскую молочную смесь, максимально приближенную по составу и свойствам к грудному молоку. С тех пор бренд Humana активно развивается и разрабатывает новые продукты для детского питания, основываясь на результатах работы собственных научно-исследовательских баз.

Объединившись в апреле 2011 года с немецким молочным концерном NordMilch GmbH, Humana вошла в состав DMK Deutsches Milchkontor – став частью одного из лидеров молочной промышленности в Германии.

Открытие компанией Humana Gmbh в России дочернего предприятия – это создание надежного связующего звена между немецким производителем и российскими партнерами. Цель деятельности ООО «Хумана Раша» – обеспечить доступность высококачественных продуктов питания для малышей на всей территории России.

Ассортимент Humana на российском рынке представлен сухими молочными смесями –

заменителями грудного молока для здоровых детей и для детей с проблемами пищеварения, а также кашами для детского питания. Все продукты компании соответствуют высоким немецким требованиям качества. Компания ООО «Хумана Раша» проводит работы по расширению ассортимента и выводу на российский рынок других продуктов, завоевавших доверие потребителей более чем в 50 странах мира.

Генеральным Директором ООО «Хумана Раша» была назначена Дерябина Марина Николаевна.

Г-жа Дерябина уже более четырех лет успешно занимает должность менеджера по

международным рынкам.

«Мы намерены поддерживать наших партнеров в организации эффективного бизнеса. ООО «Хумана Раша» - это не просто компания-продавец, посредник между производителем и рынком.

ООО «Хумана Раша» - это компания, обладающая всеми ресурсами для продвижения товара и организации успешных продаж. И, более того, крайне в этом заинтересованная», - подчеркивает Генеральный Директор.