Первые из первых крупнейших экспортеров России

Как показывает опубликованный в журнале «Эксперт» «Рейтинг крупнейших экспортеров России», лидерство в российском экспорте, характеризуется стабильностью. За нее из года в год «отвечают» тяжеловесы: «Роснефть», «Газпром», «ЛУКойл». За тройкой лидеров, так же традиционно, идет «Сургутнефтегаз». После подведения итогов за 2017 год эта ситуация не изменилась, однако далее были и сюрпризы.

В ряды нефтяников и газовиков ворвался «Норникель». По результатам 2017 года компания показала прирост экспорта более чем на 100%, причем не только на счет восстановления рынка цветных металлов, но и благодаря ряду ключевых проектов.

НЛМК также вошла в десятку крупнейших, показав рост экспортной выручки на 40%: средние цены на металлопродукцию в мире в 2018 году выросли на 15–35%, при снижении экспорта из Китая. Особенность бизнес-модели компании: максимальное использование стратегических преимуществ географического расположения активов, что способствовало и улучшению ее позиций в рейтинге.

Быстрый рост экспортных доходов некоторых участников исследования был обусловлен причастностью к крупным проектам. Такова группа ЧТПЗ, которая увеличила доход от экспорта на 400% (!). Благодарить надо рост спроса на бесшовные трубы и участие в «Северном потоке — 2», «Силе Сибири», Северо-Европейском газопроводе, «Ямал СПГ».

На тройку лидеров рейтинга крупнейших экспортеров приходится 46,2% экспорта двухсот его участников, а на десятку— 64,3%.

Основными источниками информации при построении ранжированного списка 200 крупнейших компаний России по объему экспорта по итогам 2017 года служили данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса.

С рейтингом можно познакомиться в материале "Рейтинг 200"