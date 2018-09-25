СМИ сообщили о секретном письме Москвы Израилю перед крушением Ил-20

Как сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники, Россия предупреждала Израиль, что удары по целям на территории Сирии идут вразрез с российскими интересами в регионе, и просила от них воздержаться. Причем эта просьба, переданная по каналам спецслужб, была сделана до инцидента с Ил-20, который произошел вечером 17 сентября.

Однако просьба Москвы осталась без ответа. Израильские самолеты совершили более 200 налетов на цели на территории Сирии. Причем, часть из них уже после просьбы.

Ранее стало известно о мерах, которые предпримет Москва после трагической гибели Ил-20 над Средиземным морем.

В понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о намерении Москвы в ближайшее время поставить Сирии ЗРК С-300.

«Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300»,- сказал глава военного ведомства России.

С-300, добавил Сергей Шойгу, должен существенно усилить боеспособность и возможности сирийской ПВО. Комплекс способен перехватывать вражеские летательные аппараты на расстоянии до 250 км и одновременно поражать несколько целей.

Он также отметил, что в 2013 г. по просьбе Тель-Авива Россия не стала передавать сирийцам ЗРК С-300, хотя об этом и существовала договоренность между Москвой и Дамаском. Комплекс тогда уже был готов к отправке, а сирийские военнослужащие прошли курс подготовки для работы на нем.

«Сегодня ситуация изменилась,- объяснил генерал Шойгу.- И не по нашей вине».

В свою очередь, Израиль заявил, что поставки С-300 в Сирию не изменят его планов и израильские военные продолжат делать то, что считают нужным.