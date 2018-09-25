Порошенко возглавил президентский антирейтинг

Действующий президент Украины Петр Порошенко снова возглавил антирейтинг украинских политиков. Об этоми сообщает Российская газета. За него "ни при каких обстоятельствах" не проголосовала бы половина избирателей.

Согласно исследованию, проведенному социологической группой "Рейтинг", второе место по непопулярности делят между собой Олег Ляшко, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Юрий Бойко (против каждого из них выступает четверть всех опрошенных).

Лидером же настоящего рейтинга все еще остается лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, ее поддерживают 13,2% респондентов. На втором месте актер Владимир Зеленский (7,8%), на третьем - Петр Порошенко (6,8%). Далее следуют лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,6%), один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (5,7%), лидера партии "За життя" Вадим Рабинович (5,4%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,2%), музыкант Святослав Вакарчука (5%). Остальные потенциальные кандидаты на пост главы государства не проходят пока и 5-процентый порог.

При этом 17% опрошенных пока не определились со своим выбором, еще 12,6% респондентов вообще не собираются голосовать.

Интересно, что согласно исследованию телеканала NewsOne, проведенному несколькими днями ранее, Порошенко снова у руля страны готовы видеть лишь 5% граждан Украины.

Избирательная кампания официально начнется только в январе 2019 года, сами выборы состоятся весной.