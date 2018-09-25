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Москва, 25.09.2018

США дали понять России, куда нанесут новый удар санкциями

«Expert Online» 2018
  • США дали понять России, куда нанесут новый удар санкциями
РИА новости

Иностранная служба Минсельхоза США (USDA) выпустила прогноз, согласно которому Россия соберет в этом году пшеницы на уровне 67,0 млн. тонн. Ведомство не учитывало урожай этой зерновой культуры в Крыму. Российский Минсельхоз, в свою очередь, ожидает урожая на уровне 64,4 млн. тонн, однако, и этого достаточно, по мнению американцев, чтобы Россия заняла ведущее положение на мировом рынке по продаже пшеницы. 

В этой связи, по мнению эксперта издания «Свободная пресса», администрация Трампа может ввести санкции против российских производителей зерна по аналогии с участниками рынков стали и алюминия. Тогда, напомним, пострадали самые близкие союзники США – Мексика, Канада, страны ЕС.

Напомним, вчера The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором сообщается об угрожающем для фермеров США росте импорта российской пшеницы за рубеж. В прошлом году РФ поставила на мировой рынок более 40 млн тонн пшеницы, что в два раза больше, чем в минувшем году. WSJ опасается, что если так пойдет и дальше, американские фермеры не смогут конкурировать с российскими производителями.

В этой связи, а также вспомнив заявление Трампа «сделать Америку вновь великой», можно ожидать новых санкций против России.

«Трамп — бизнесмен. Его жёсткая политика успешного капиталиста имеет только одну цель — устранение конкурента с извлечением максимальной выгоды для себя. И если раньше это касалось только его бизнес-структур, то теперь он имеет возможность действовать по-настоящему глобально», - пишет эксперт «СП».

Аналитик уверен, что США не потерпят доминирования России в поставках зерна за рубеж и в скором времени стоит ожидать новостей из-за океана о запрете всему «цивилизованному миру» вести торговые дела с российским «Русагро». Поводом для этого может стать любой предлог, например, что Россия под видом участников сельскохозяйственных конференций отправляет по всему миру «убийц из ГРУ».

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