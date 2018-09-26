Очередной бунт на корабле свидетельствует о том, что влияние и авторитет Ангелы Меркель падает даже в ее собственной партии.

Поражение Ангелы Меркель на выборах главы парламентской фракции консервативной фракции христианских демократов (CDU) и христианских социалистов (CSU) является очевидным признаком падения ее авторитета даже в собственной партии.

Речь идет о неожиданном поражении ее доверенного лица и многолетнего союзника Волкера Каудера, который руководил партийной фракцией в бундестаге все 13 лет пребывания Меркель на посту федерального канцлера. Отныне парламентской фракцией CDU/CSU будет руководить специалист по финансам и бюджету Ральф Бринкхаус. Неожиданный исход голосования позволил самым смелым противникам Меркель заговорить о том, что она скоро станет «хромой уткой».

«Я не стану говорить, что это начало конца,- прокомментировал важное событие в политической жизни Германии Ян Техау, старший аналитик Немецкого фонда Маршалла в Берлине,- но на данный момент это самый сильный удар по ее лидерству, если не считать результатов выборов. Ее позиции ослабли на всех фронтах».

Многие политологи считают результаты голосования политическим землетрясением. Да и сама Ангела Меркель назвала результаты выборов поражением. Тем не менее, она уже столько раз демонстрировала политическую «живучесть» и восставала из пепла в самых тяжелых ситуациях, что сейчас пока никто не призывает ее к отставке.

Неожиданное поражение Каудера на выборах лидера парламентской фракции CSU/CDU еще больше усилит хаос, царящий в политической жизни Германии после прошлогодних выборов в бундестаг. Они, напомним, принесли Меркель неубедительную победу. За выборами последовали изнурительные шестимесячные переговоры по созданию правящей коалиции и правительства. Сразу после создания коалиционного правительства взбунтовался ближайший союзник Ангелы Меркель, лидер христианских социалистов Хорст Зеехофер. Кризис, спровоцированный его несогласием с политикой открытых дверей канцлера, не без труда удалось предотвратить. Не успела г-жа Меркель и ее сторонники перевести дух, как возник новый кризис, в центре которого оказался руководитель контрразведки, глава службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен.

Бурные события последнего года отражают нарастающую поляризацию политической жизни Германии. Она во многом является результатом проблемы с мигрантами, которая мучает Ангелу Меркель три последних года. До того, как она открыла в 2015 году границы для мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, ее авторитет в Германии был неоспорим.

Потеря верного Каудера резко ослабит способность Меркель контролировать законотворческий процесс. Между тем, это было ее главным орудием в последнее бурное десятилетие экономических, финансовых и иных кризисов.

Политологи прогнозируют, что теперь Ангеле Меркель будет еще труднее сотрудничать с партнером по правящей коалиции – социал-демократами, которые часто поддерживают предложения французского президента Эмманюэля Макрона по реформам еврозоны. По мнению Кристиана Линднера, лидера оппозиционной партии «Свободные демократы», Меркель должна отважиться на голосование по вотуму доверия.

«Меркель потеряла главное колесико в машине власти»,- считает политолог из университета Кобленц-Ландау Ульрих Сарсинелли.

Сторонники канцлера призывают не драматизировать ситуацию. В конце концов Ральф Бринкахус не критиковал политику Меркель. По крайней мере, пока. Напротив, в апреле он помог канцлеру остановить реформы еврозоны, настояв на том, что решение о судьбе Европейского валютного фонда должен принимать только бундестаг.

«Я очень доволен результатами голосования, у нас впереди много работы,- сказал после выборов журналистам Бринкхаус.- Я с радостью буду сотрудничать с Ангелой Меркель».

И все же повод для опасений, конечно, имеется. Во-первых, Бринкхаус – не Каудер и в преданности Ангеле Меркель не замечен, а во-вторых, его избрание свидетельствует о том, что христианским демократам и христианским социалистам надоело ультрапрамгатичное руководство фракцией из канцелярии Меркель.

Больше всего поражению Каудера, которое автоматически считается поражением Ангелы Меркель, довольны в ультраправой «Альтернативе для Германии» (AfD), впервые в своей истории прорвавшейся в прошлом году в бундестаг.

«Из бутылки начинает выскакивать пробка,- заявила журналистам лидер парламентской фракции AfD Алиса Видель.- Это начало конца Ангелы Меркель. Мы надеемся, что оно ускорит ее уход».