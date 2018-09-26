Новый мировой беспорядок

Речь Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН еще раз продемонстрировала, какие блестящие возможности для Америки открывались с приходом этого президента. Она же заставляет еще раз задуматься о причинах того, почему они, скорее всего, так и не будут реализованы.

Мы наш, мы новый мир построим

В Нью-Йорке открылась Генеральная Ассамблея ООН, на которой, безусловно, солирует президент США Дональд Трамп. Так, президент использовал трибуну для того, чтобы напомнить американцам (которые в ноябре должны избирать новый состав Палаты представителей и переизбирать треть сенаторов) свои достижения. Президент заявил, что с момент его избрания США заработали 10 триллионов долларов, в стране было создано 4 миллиона рабочих мест, включая полмиллиона в промышленном производстве. Уровень безработицы среди меньшинств достиг рекордно низкого уровня. Огромные средства выделены на армию. Да, конечно, Washington Post и New York Times уже выпустили целые статьи с перечнем ошибок и передергиваний Трампа, однако, судя по опросам, американцы оценили.

Кроме того, хозяин Белого дома попытался еще раз донести до партнеров и соперников (внешних и внутренних) свое видение мира и американского места в нем. Получилось, мягко говоря, очень противоречиво – выступление оказалось разбито на «теоретическую» и «практическую» части, которые друг другу противоречили.

В теоретической части Трамп еще раз расписал свою концепцию американской внешней политики, которую он называет «практическим реализмом», а ряд экспертов именуют неоизоляционизмом. Суть ее в том, что США больше не должны тратить ресурсы на участие в конфликтах, которые прямо не затрагивают ключевые американские интересы. И не будет конфликтовать с теми государствами, которые не бросают вызов Америке – даже если это государства с иной системой. «Америка всегда будет предпочитать свободу и сотрудничество глобальному правительству, и чтит право каждой нации, представленной в этом зале, жить по своим порядкам, обычаям и верованиям. Соединенные Штаты не будут говорить вам как жить, работать или молиться. В ответ мы лишь просим уважать наш суверенитет», — заявил Трамп. Кроме того, президент США заявил о том, что отныне американскую помощь будут получать лишь те, кто «держит в сердце наши интересы». А сэкономленные на внешней политике деньги должны пойти на развитие самих Соединенных Штатов.

Эксперты уже давно признавали, что такой секвестр американской внешней политики крайне необходим. Америка должна отказаться от затратного неоимперского глобализма в пользу неоизоляционизма для того, чтобы США не перенапряглись и сохранили хотя бы часть своих возможностей в быстро меняющемся мире. Понятно, что мейнстримные американские политики сделать такой поворот не могли – и тогда система вызвала ремонтника извне в лице Дональда Трампа. И, теоретически, Трамп мог быть избавителем, он мог бы совершить реальную перезагрузку американской внешней политики, завязшей в идеологических болотах и старых фобиях. Спасти Америку, ставшую, по его собственным словам, заложницей старой, дискредитировавшей себя идеологии. И Трамп пытался спасти – он вышел из соглашения по климату, стал переводить отношения с союзниками на прагматические основы, стрясать деньги со всех, кто не хочет платить за американский протекторат. И когда по совокупности своих внешнеэкономических и внешнеполитических достижений Трамп говорит, что «менее чем за два года моя администрация сделала больше, чем любая предыдущая», зал не должен был смеяться (а он засмеялся). Трамп-то прав.

Все еще в оковах

Но вот вопрос, чего в сделанном больше – конструктива или деструктива? Ведь в целом пока получается, что Трамп не спас, и вместо того, чтобы сбросить оковы старых конфликтов и идеологий сам в них влез.

Да, некоторые войны Трампа соответствуют его теории – например, торговый поход против Китая, который использует текущие правила мировой торговли и финансовой системы для того, чтобы просто демпинговать против Соединенных Штатов, а значит и вредить американской экономике. «После того, как Китай вступил в ВТО, США потеряли более 3 миллионов рабочих мест в промышленности и 60 тысяч фабрик», — говорит Трамп, и, собственно, гордится тем, что (к ужасу глобалистов по обеим берегам Атлантики) вводит торговые пошлины против китайских товаров на сотни миллиардов долларов.

Однако другие войны вызваны не видением Трампа, а серьезнейшим давлением американской ястребиной элиты, которую президент не сумел преодолеть. Поэтому он вынужден продолжать поддержку бесполезных союзников и марионеток (наподобие Украины), а также бессмысленный и затратный конфронтационный курс в отношении ряда государств. Курс, который прямо противоречит его собственному теоретическому конструкту.

Взять хотя бы Венесуэлу, на социалистический режим которой Трамп обрушился в ходе своей речи. Фактически глава Белого Дома призвал к перевороту в Каракасе, чем сразу же возбуждает в латиноамериканских лидерах (даже тех, кто терпеть не может Николаса Мадуро) страхи относительно потенциальных проамериканских путчей, которые ранее совершались с помощью ЦРУ. Обама, тот действовал куда тоньше: на фоне дискредитировавшего себя «левого поворота» налаживал отношения с правыми и с вменяемыми левыми режимами региона (той же Кубой, которую Трамп сейчас так же третирует) для того, чтобы постепенно удушить своих региональных противников руками самих же латиноамериканцев. А затем мирно (то есть через электоральные процессы) привести к власти проамериканских лидеров и таким образом решить одну из основных американских проблем в регионе – активное проникновение туда Китая.

Еще одним ненужным врагом Америки стал Иран. Дональд Трамп абсолютно не жалел оскорблений в отношении тегеранских властей, которых он назвал главными спонсорами терроризма и основной дестабилизирующей силой в регионе. Так, президент США говорит, что любое решение гуманитарных проблем в Сирии должно идти рука об руку со стратегией «по отношению к жестокому режиму, который подпитывается и финансируется коррумпированной диктатурой в Иране… лидеры которого сеют хаос, смерть и разрушение».

Стремление сделать Иран «главным врагом» понятно. Это не Россия (о которой Трамп сказал лишь пару слов в ходе своей речи – видно, что для американского президента Путин не является удобным врагом, ведь Москва и сильна, и нужна), и не Китай с его колоссальным торговым оборотом с Америкой. И даже не Турция (член НАТО). Иран является региональным лидером, исповедующим в каких-то моментах радикальную внешнюю политику, имеющим кучу проблем с соседями и при этом не имеющим ядерного оружия. Если США нужен мобилизационный враг, то, казалось, лучше Ирана кандидатуру не придумаешь.

Однако проблема в том, что в иранском вопросе против ястреба Трампа восстали не только Россия и Китай, но и европейские союзники США. Теперь Москва, Пекин, Лондон, Париж и Берлин не просто критикуют Трампа, но уже договорились о механизме обхода американских санкций в отношении Исламской Республики. В итоге Трамп и тут оказался в изоляции. Более того, ему публично бросили вызов, на который Вашингтону придется как-то отвечать. И ни один из ответов (игнорирование, разрыв отношений с союзниками, публичное их принуждение) не является хорошим. И не приближает тот самый трамповский Новый американский порядок.