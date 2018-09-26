США передадут Украине списанную военную технику в качестве помощи

Два списанных патрульных катера класса «Айленд» передаст береговая охрана США украинским ВМС в качестве военной помощи, сообщает американское ведомство.

В документе уточняется, что Украине в присутствии президента Порошенко перейдут два 30-летних катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).

Торжественная церемония передачи пройдет 27 сентября в Балтиморе. Отмечается, что катера должны будут «усилить возможности Украины в черноморском бассейне».

Также сообщается, что патрульные катера, переданные Украине, были построены в 1988 году. Всего береговая охрана США в период с 1985 по 1992 год получила 49 патрульных катера класса «Айленд», часть которых была передана ранее Грузии и Коста-Рике.

Ранее, глава украинского МИДа рассказала о неком «секретном плане по Азовскому морю», согласованном с западными партнерами.