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Москва, 26.09.2018

Suitsupply представляет лукбук осень-зима 2018

«Expert Online» 2018
  • Suitsupply представляет лукбук осень-зима 2018
предоставлено пресс-службой компании Suitsupply

Бренд, отказывающийся подстраиваться под других и поощряющий индивидуальность во всех ее проявлениях, в том числе стилевых, Suitsupply представляет воспевающую разнообразие кампанию осень-зима 2018, героями которой стали мужчины в идеально подобранных по посадке костюмах, пальто и куртках.

Среди моделей осенне-зимней коллекции Suitsupply особенно выделяются элегантный костюм-тройка синего цвета, выполненный из твидовой пряжи, а также изумрудно-зеленый двубортный пиджак с широким лацканом. Разнообразию кампании «вторит» и сама коллекция, дополненная мастерски сшитыми моделями верхней одежды, такими как куртка-бомбер из итальянской шерсти цвета кэмел, а также пальто приглушенно-розового цвета из мягкого кашемира, а стиль кэжуал находит воплощение в плотных вельветовых брюках с ярко выраженной текстурой, но в то же время невесомых и «дышащих».

В индустрии, все более стремящейся к быстрой моде, Suitsupply предлагает свежую альтернативу, создавая модели из высококачественных материалов с колоссальным вниманием к деталям. Так, по результатам слепого тестирования, проведенного редакцией авторитетной Wall Street Journal, стало известно, что случайно выбранный костюм из коллекции Suitsupply не уступает в качестве аналогичному продукту бренда Giorgio Armani, будучи при этом практически в шесть раз дешевле последнего.

Suitsupply был основан в 2000 году в Европе бизнесменом Фокке де Йонгом (Fokke de Jong). В настоящее время монобрендовые магазины открыты в крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Лондон, Амстердам, Нью-Йорк, Торонто, Шанхай, Сингапур, Гонконг и наконец Москву. Помимо растущего числа магазинов по всему миру бренд предлагает своим клиентам возможность осуществления заказов через онлайн-магазин.

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