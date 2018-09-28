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Москва, 28.09.2018

Эрдоган рассказал, как наряду с Меркель «бился» с Трампом за российский газ

«Expert Online» 2018

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, как он и канцлер ФРГ Ангела Меркель в споре с главой США Дональдом Трампом отстаивали право закупать газ у России. Высказывание цитирует телеканал A Haber.

В частности, Трамп 11-12 июля этого года сообщил лидерам на саммите НАТО в Брюсселе.: «Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег». О Турции не было сказано ни слова, однако, Эрдоган «не выдержал и ответил, что Анкара получает 50% нашего природного газа из России, а если мы не будем его покупать, наши граждане будут мерзнуть зимой».

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель также вступила в разговор и сказала, что Германия получает 38% газа и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз», — рассказал  Эрдоган журналистам на борту самолета, следовавшего в Германию.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция никогда не поддерживала политику санкций и не примет навязываемый США миропорядок, который базируется на принципе «прав тот, кто сильнее».

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