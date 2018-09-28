SEC обвинила Илона Маска в избытке любви к девушке и кое-чему ещё

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к основателю и главе компании Tesla. При этом против него выдвинуто почти экзотическое обвинение. Так вот, почему он написал этот странный твит!

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя и генерального директора компании Tesla Илона Маска в мошенничестве, подав иск в суд по южному округу Нью-Йорка. Основанием для подачи иска стали несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в Twitter о намерении сделать компанию непубличной, пишут «Ведомости».

Но… Вы думали, Илон Маск был озабочен какими-то коммерческими соображениями? Ничуть не бывало.

Регулятор полагает, что Маск сделал данное заявление из-за желания произвести впечатление на свою подругу, которую якобы должно было привести в восторг его сообщение о планах выкупа акций Tesla из расчета 420 долларов за ценную бумагу «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны». По крайней мере такую причину назвал Bloomberg содиректор отдела безопасности комиссии Стивена Пейкина. Сам Маск в ответ на обвинения заявил, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов.

Так или иначе, но законы США запрещают руководству компаний открытого типа вводить инвесторов в заблуждение таким образом, чтобы это сказалось на дальнейших шагах этих инвесторов. SEC в своем иске указала, что Маск не обсудил с акционерами заранее ключевое соглашение и в «недостаточной степени» подтвердил его условия, в том числе цены и потенциальный источник финансирования. Тем не менее, твиты Маска привели к тому, что 7 августа цена акций Tesla выросла более чем на 6%.

Комиссия по бумагам хочет запретить Илону Маску управлять любой публичной компанией, уверен старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Запрет, считает он, будет временными – до 5-7 лет, однако и этого хватит, чтобы в Tesla полностью поменялся топ-менеджмент.

На фоне разбирательства акции на пост-маркете упали до 277 долларов, или на 9,9%, отмечает аналитик. И по его оценкам, к концу разбирательства акции могут обвалиться ниже 250 долларов, но с учетом высокого уровня шортов – 25,93% или 10,2 млрд долларов, акции не пойдут ниже 200 долларов, поскольку «медведи» будут покрывать свои позиции. Вероятность того, что SEC добьется своего вердикта — около 87%. Самый мягкий вариант для CEO Tesla – это штраф в размере 550 млн долларов и возможные судебные иски от миноритариев, но этот вариант составляет не более 10%.

Законодательство в сфере борьбы с инсайдом и мошенничеством на рынке ценных бумаг в США не только одно из самых развитых, но и строгих, указывает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. В случае если SEC признает, что публикация сообщений в социальных сетях о возможности обратного выкупа акций публичной компании по стоимости, превышающей рыночную, была заведомо ложной и повлекла необоснованный рост стоимости активов на рынке, то есть в действиях собственника Tesla будет усмотрен состав преступления, Маску грозит не только огромный штраф, но и, вероятно, реальный срок заключения.

Факты упрямая вещь

С учетом того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет самые широкие полномочия при расследовании случаев, содержащих признаки махинаций на рынке, вплоть до беспрепятственного доступа к архивам переписки обвиняемых, и не отличается мягкостью решений в отношении лиц, преступивших закон, SEC может не согласиться с версией самого Илона Маска относительно того, что сообщения в социальных сетях были ничем иным, как шуткой, или желанием произвести впечатление на конкретного подписчика, уверен юрист.

Факты таковы: владелец компании, находящейся в затруднительном финансовом положении, публикует сообщения о намерении выкупить акции по цене, превышающей рыночную, чем провоцирует рост котировок и, соответственно капитализации своей компании, после чего отказывается от идеи бай-бэка. По мнению Александра Пахомова, интерес Комиссии по ценным бумагам и биржам в конкретном случае небезоснователен, более того, почти наверняка такие действия приведут к последствиям и для Маска, и для его компании. С высокой долей вероятности будет назначен штраф, размер которого будет рассчитываться исходя из ущерба, причиненного инвесторам.

Что касается последнего времени, когда дела у Илона Маска идут не самым лучшим образом, то, отмечает Александр Пахомов, невезение — это термин неприменимый в бизнесе. Доходы Tesla во втором квартале 2018 года выросли на 4 млрд долларов, а это на четверть больше, чем в первом квартале 2017 года. Но при этом компания убыточна, и чистый убыток за тот же период составил 717,7 млн против 336,4 млн долларов годом ранее.

Несмотря на достаточно бодрые продажи, агрессивный и дорогостоящий маркетинг (чего стоит один только запуск родстера Tesla в открытый космос), компания испытывает проблемы с привлечением инвестиций. Если учитывать финансовые проблемы Tesla, которые не являются следствием негативного влияния на деятельность компании событий непреодолимой силы, будь то стихийные бедствия, крах мировой экономики или запрет на использование электрической тяги в автомобилестроении, то тут, уверен Пахомов, уместно говорить не столько о неудачах, сколько об ошибках в управлении безусловно перспективным бизнесом.