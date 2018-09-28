Mercedes-Benz переключает рубильник. Новый EQС …

Впервые свой новый производственно-технологический бренд для электроавтомобилей автопроизводитель Mercedes-Benz представил на Парижском автомобильном салоне 2016 года.

И вот уже в середине 2019 г. на дорогах появится первый Mercedes-Benz под брендом EQ (расход электроэнергии в смешанном цикле: 22,2 кВт•ч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км, данные – предварительные). Благодаря своему бесшовному, чувственному дизайну и характерным для марки цветовым акцентам он является пионером авангардной электроэстетики и одновременно выразителем языка дизайна Прогрессивной роскоши. В отношении качества, безопасности и комфорта EQC – это Mercedes-Benz среди электромобилей, впечатляющий по сумме своих качеств. Плюс к этому его высокая динамика – благодаря двум электродвигателям на передней и задней осях суммарной мощностью 300 кВт. Тщательно продуманная стратегия использования привода позволяет достичь запаса хода на электрической тяге свыше 450 км согласно NEFZ (Новому Европейскому ездовому циклу, по предварительным данным). В сочетании с Mercedes me бренд EQ предлагает пользователям комплексные сервисы, делая электромобиль удобным и практичным в повседневной эксплуатации. Одновременно автомобиль EQC символизирует начало новой эры мобильности в концерне Daimler.



… – это первый Mercedes-Benz под производственно-технологическим брендом EQ

● EQ как «Электрическая интеллектуальность»

● Название образовано слиянием двух ценностей бренда Mercedes-Benz – «эмоциональности» с «интеллектуальностью»

● EQC (расход электроэнергии в смешанном цикле: 22,2 кВтч/100 км; выбросы CO 2 в смешанном цикле: 0 г/км, данные – предварительные) является частью развивающегося семейства чисто электрических автомобилей Mercedes-Benz

● Концепция, способная удовлетворить любым требованиям к аккумуляторным электромобилям

● Впечатляет по сумме качеств в плане комфорта, качества и запаса хода

● Запас хода на электрической тяге – свыше 450 км согласно NEFZ (Новому европейскому ездовому циклу, данные – предварительные)

… отличается прогрессивным дизайном

● Пионер авангардной электроэстетики

● Прогрессивная роскошь указывает путь в будущее

● Большая «Чёрная панель» как выразительный элемент передней части кузова

● Световоды как оптическая связь между «факелами» дневных ходовых огней

● Спортивный, удлинённый силуэт

● Инновационный дизайн интерьера, навеянный миром потребительской электроники

… волнующе динамичен

● По компактному электрическому силовому агрегату (eATS) на передней и задней осях суммарной мощностью 300 кВт

● Внушительные ходовые качества, присущие автомобилю с полным приводом

● Режимы движения с различной характеристикой

● Работу системы рекуперации пользователь может варьировать, используя подрулевые переключатели. Кроме того, в режиме D Auto на автомобиле EQC через ассистента ЕСО будет доступна рекуперация, адаптированная к конкретной ситуации.

… – это Mercedes-Benz среди электромобилей

● Вспомогательные системы самого последнего поколения с новыми функциями для управления движением в пробке

● Традиционно обширная программа краш-тестов

● Дополнительные, особо строгие предписания в отношении высоковольтной батареи и всех токопроводящих компонентов

● Предварительное кондиционирование

● Необыкновенная тишина в салоне

● Передовая мультимедийная система MBUX – Mercedes-Benz User Experience с массой специального контента для EQ

● В качестве дополнительного оборудования доступно тягово-сцепное устройство. Максимальная масса буксируемого груза (в случае прицепа, оборудованного тормозной системой) составляет 1800 кг

● Интеграция в текущее серийное производство на заводе Mercedes-Benz в Бремене

● Производство высоковольтной батареи на дочернем предприятии концерна Daimler Deutsche ACCUMOTIVE

Руководство Mercedes-Benz о новом EQC

«С помощью EQC, первого полностью электрического SUV от Mercedes-Benz, мы, образно выражаясь, переключаем рубильник, поскольку электрический привод является одним из столпов мобильности будущего. Поэтому в ближайшие годы мы инвестируем более десяти миллиардов евро в новые продукты EQ и свыше миллиарда евро в производство аккумуляторов». Дитер Цетше, Председатель правления концерна Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars