Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 29.09.2018

Mercedes-Benz переключает рубильник. Новый EQС …

«Expert Online» 2018
  • Mercedes-Benz переключает рубильник. Новый EQС …
предоставлено пресс-службой

Впервые свой новый производственно-технологический бренд для электроавтомобилей автопроизводитель Mercedes-Benz представил на Парижском автомобильном салоне 2016 года.

И вот уже в середине 2019 г. на дорогах появится первый Mercedes-Benz под брендом EQ (расход электроэнергии в смешанном цикле: 22,2 кВт•ч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км, данные – предварительные). Благодаря своему бесшовному, чувственному дизайну и характерным для марки цветовым акцентам он является пионером авангардной электроэстетики и одновременно выразителем языка дизайна Прогрессивной роскоши. В отношении качества, безопасности и комфорта EQC – это Mercedes-Benz среди электромобилей, впечатляющий по сумме своих качеств. Плюс к этому его высокая динамика – благодаря двум электродвигателям на передней и задней осях суммарной мощностью 300 кВт. Тщательно продуманная стратегия использования привода позволяет достичь запаса хода на электрической тяге свыше 450 км согласно NEFZ (Новому Европейскому ездовому циклу, по предварительным данным). В сочетании с Mercedes me бренд EQ предлагает пользователям комплексные сервисы, делая электромобиль удобным и практичным в повседневной эксплуатации. Одновременно автомобиль EQC символизирует начало новой эры мобильности в концерне Daimler.

… – это первый Mercedes-Benz под производственно-технологическим брендом EQ

●               EQ как «Электрическая интеллектуальность»

●               Название образовано слиянием двух ценностей бренда Mercedes-Benz – «эмоциональности» с «интеллектуальностью»

●               EQC (расход электроэнергии в смешанном цикле: 22,2 кВтч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км, данные – предварительные) является частью развивающегося семейства чисто электрических автомобилей Mercedes-Benz

●               Концепция, способная удовлетворить любым требованиям к аккумуляторным электромобилям

●               Впечатляет по сумме качеств в плане комфорта, качества и запаса хода

●               Запас хода на электрической тяге – свыше 450 км согласно NEFZ (Новому европейскому ездовому циклу, данные – предварительные)

… отличается прогрессивным дизайном

●               Пионер авангардной электроэстетики

●               Прогрессивная роскошь указывает путь в будущее

●               Большая «Чёрная панель» как выразительный элемент передней части кузова

●               Световоды как оптическая связь между «факелами» дневных ходовых огней

●               Спортивный, удлинённый силуэт

●               Инновационный дизайн интерьера, навеянный миром потребительской электроники

… волнующе динамичен

●               По компактному электрическому силовому агрегату (eATS) на передней и задней осях суммарной мощностью 300 кВт

●               Внушительные ходовые качества, присущие автомобилю с полным приводом

●               Режимы движения с различной характеристикой

●               Работу системы рекуперации пользователь может варьировать, используя подрулевые переключатели. Кроме того, в режиме D Auto на автомобиле EQC через ассистента ЕСО будет доступна рекуперация, адаптированная к конкретной ситуации.

… – это Mercedes-Benz среди электромобилей

●               Вспомогательные системы самого последнего поколения с новыми функциями для управления движением в пробке

●               Традиционно обширная программа краш-тестов

●               Дополнительные, особо строгие предписания в отношении высоковольтной батареи и всех токопроводящих компонентов

●               Предварительное кондиционирование

●               Необыкновенная тишина в салоне

●               Передовая мультимедийная система MBUX – Mercedes-Benz User Experience с массой специального контента для EQ

●               В качестве дополнительного оборудования доступно тягово-сцепное устройство. Максимальная масса буксируемого груза (в случае прицепа, оборудованного тормозной системой) составляет 1800 кг

●               Интеграция в текущее серийное производство на заводе Mercedes-Benz в Бремене

●               Производство высоковольтной батареи на дочернем предприятии концерна Daimler Deutsche ACCUMOTIVE

Руководство Mercedes-Benz о новом EQC

«С помощью EQC, первого полностью электрического SUV от Mercedes-Benz, мы, образно выражаясь, переключаем рубильник, поскольку электрический привод является одним из столпов мобильности будущего. Поэтому в ближайшие годы мы инвестируем более десяти миллиардов евро в новые продукты EQ и свыше миллиарда евро в производство аккумуляторов». Дитер Цетше, Председатель правления концерна Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. «Мираторг» с заднего входа
      532 фотографии, 167 видеозаписей и 216 аудиофайлов диктофона — столько информации собрал спецкор «Эксперта», чтобы ответить на вопрос, в чем причина и каковы последствия повсеместного доминирования продукции «Мираторга» на полках российских магазинов
    2. Курс доллара: наступает «момент истины»
      Курс доллара: наступает «момент истины»
    3. Судьбу курса доллара решит всего одно слово
      Судьбу курса доллара решит всего одно слово