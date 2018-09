The Black Queen представили новый альбом

«Infinite Games» - вторая пластинка группы The Black Queen, чей проект был создан в 2015 году тремя участниками небезызвестных коллективов: Грегом ПУЧИАТО (вокалист группы The Dillinger Escape Plan, Killer Be Killed), Стивеном АЛЕКСАНДРОМ (DEP, Nine Inch Nails, Ke$ha) и Джошуа ЮСТИСОМ (Telefon Tel Aviv, Nine Inch Nails).

Дебютный альбом «Fever Daydream» увидел свет в 2016 году и получил массовое признание критиков. Критики, распробовавшие уникальный музыкальный стиль группы, отметили, что на музыку коллектива повлиял симбиоз разных музыкальных направлений: новая волна, дрим-поп, эмбиент. Но давайте поговорим о недавно вышедшей пластике «Infinite Games». Альбом вышел достаточно цельным, направленным на минимализм и чувственность, на ретро и в то же время на будущее. Интересно наблюдать за контрастами композиций – первая песня альбома «Even Still I Want To» начинается с лирического соло и ритм-секции, которые отправляют слушателя в далекое будущее. Но уже в следующей песне «Thrown Into the Dark» мы слышим узнаваемый ритм трио, замешанный на синти-попе и эмбиенте. Послушав альбом целиком – начинаешь понимать, что музыкантов, а в частности Грега ПУЧИАТО, вдохновил не только синти-поп, намного сильнее ощущается влияние R&B, чем в предыдущем альбоме. ПУЧИАТО не раз признавался, что музыка The Black Queen – это действительно интересная комбинация различных влияний. В «Infinite Games» есть предсказуемые ходы, но у трио получилось удачно поэкспериментировать и добиться сфокусированного, единого настроения во всей работе. Структура композиций простая, но звучит все не примитивно, а насыщенно. Многообразие и цельность лирики, представленной в альбоме, действительно впечатляет, поэтому стоит обратить внимание на такие песни: «Even Still I Want To», «Your Move», «100 to Zero», «Porcelain Veins». Услышать лично “Infinite Games”: https://theblackqueen.bandcamp.com/album/infinite-games Пластинка «Infinite Games» (прим. «Бесконечные Игры») оправдывает свое название - постоянные музыкальные переходы из-за влияния разных направлений, новое звучание, но с узнаваемым музыкальным стилем группы. Альбом получился довольно-таки искренним, чувственным. Откровенно плохих треков вы не найдете, просто каждый найдет свою песню. И кто знает, что ждет Черную Королеву в дальнейшем: новые звуковые эксперименты или чувственные песни? Услышать новый альбом и уже любимые композиции с предыдущих релизов можно будет уже совсем скоро: 3 ноября - Санкт- Петербург, клуб MOD 4 ноября – Москва, клуб 16 Тонн Подробнее о концертах: http://tci.ru/ru/tur/newPage20180522_191618