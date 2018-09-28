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Москва, 28.09.2018

В Германии оценили «маневр» Москвы в защиту «Северного потока — 2»

«Expert Online» 2018

Россия провела «примечательный защитный маневр» в ответ на давление Вашингтона, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

К настоящему моменту строительство трубопровода идет вовсю, однако, Вашингтон не оставляет попытки остановить проект, оказывая на Россию давление, пишет автор материала.

При этом Берлин находится в двойственном положении, с одной стороны, германская сторона не хочет отказываться от «газового» сотрудничества с Москвой, а с другой ни один западноевропейский концерн не может себе позволить оказаться под санкциями США. Дабы развеять эти сомнения Владимир Путин провел «примечательный защитный маневр», пишет издание.

В ходе визита в Берлин российский президент дал понять руководству Германии, что в случае, если США введут против немецких компаний санкции, Россия готова полностью взять на себя финансирование «Северного потока — 2».

Речь в данном случае идет о миллиардных инвестициях и газе, который будет поступать в Европу по трубопроводу полностью оплаченному Россией, отмечает автор материала.

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