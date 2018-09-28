В Израиле поблагодарили Россию за поставки С-300 в Сирию

Россия при помощи поставки С-300 в Сирию смогла «обуздать» Израиль, который в последние годы вышел из-под контроля, пишет автор израильского ежедневника Haaretz, журналист Гидеон Леви.

«Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял», — пишет автор, который считает, что переброской в Сирию комплексов С-300 Москва указывает Израилю на «небезграничность» его влияния и покровительства США.

Автор уверен, что, по всей видимости, Израилю не обойтись без подобных встрясок, так как без них он «выйдет из-под контроля и будет беспрепятственно бомбить Сирию».

«Только наказание и жесткая реакция заставляют Израиль поступать справедливо», - пишет Леви.

Напомним, из-за отсутствия информации со стороны израильских ВВС, наносивших удары по наземным целям в САР, ракетой комплекса С-200 был сбит российский Ил-20. В результате этого погибли 15 российских военнослужащих. В Министерстве обороны России заявили, что «враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений».