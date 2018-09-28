Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 28.09.2018

В Израиле поблагодарили Россию за поставки С-300 в Сирию

«Expert Online» 2018
  • В Израиле поблагодарили Россию за поставки С-300 в Сирию
Минобороны РФ

Россия при помощи поставки С-300 в Сирию смогла «обуздать» Израиль, который в последние годы вышел из-под контроля, пишет автор  израильского ежедневника Haaretz, журналист Гидеон Леви.

«Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял», — пишет автор, который считает, что переброской в Сирию комплексов С-300 Москва указывает Израилю на «небезграничность» его влияния и покровительства США.

Автор уверен, что, по всей видимости, Израилю не обойтись без подобных встрясок, так как без них он «выйдет из-под контроля и будет беспрепятственно бомбить Сирию».

 «Только наказание и жесткая реакция заставляют Израиль поступать справедливо», - пишет Леви.

Напомним, из-за отсутствия информации со стороны израильских ВВС, наносивших удары по наземным целям в САР, ракетой комплекса С-200 был сбит российский Ил-20. В результате этого погибли 15 российских военнослужащих. В Министерстве обороны России заявили, что «враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. «Мираторг» с заднего входа
      532 фотографии, 167 видеозаписей и 216 аудиофайлов диктофона — столько информации собрал спецкор «Эксперта», чтобы ответить на вопрос, в чем причина и каковы последствия повсеместного доминирования продукции «Мираторга» на полках российских магазинов
    2. Курс доллара: наступает «момент истины»
      Курс доллара: наступает «момент истины»
    3. Судьбу курса доллара решит всего одно слово
      Судьбу курса доллара решит всего одно слово