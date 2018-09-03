Рублю грозит новая атака

Курс рубля возобновил снижение в понедельник вслед за валютами развивающихся стран. К концу основной валютной сессии на Московской Бирже рубль сбросил 53 копейки по отношению к доллару и растерял почти весь рост, показанный в конце прошлой недели. Причем рублю не помогает дорожающая нефть, достигшая отметки 78 долларов за баррель Brent.

Курс доллара поднялся до 68,0775 рубля, евро подорожал на 74 копейки, до 79,1150 рубля.

По мнению дилера крупного российского банка, которое приводит Рейтер, пятничное укрепление рубля было "неадекватным".

"Слишком неадекватно рубль в пятницу вырос, сейчас отыгрывает это в обратную сторону, поскольку негатив (риски санкций и волатильность ЕМ) весь остается, а дорогая нефть не очень помогает (рублю)”, - отметил он.

Тем временем, Банк России в понедельник назвал ослабление рубля одним из рисков, которым регулятор намерен уделить особое внимание.

В комментарии ЦБ отмечается, что произошедшее в августе ослабление рубля на 7,5 процента и приближение даты изменения ставки НДС (с начала 2019 года) могут привести к увеличению инфляционных ожиданий в последующие месяцы.

“Масштаб и продолжительность этого эффекта пока сложно оценить. Эта неопределенность входит в число основных инфляционных рисков. Банк России будет уделять этому особое внимание”, - указал регулятор в обзоре.

При этом ЦБР допускает, что ослабление рубля пока не в полной мере отразилось в инфляционных ожиданиях, поскольку опрос проводился 6-13 августа и часть респондентов проходила опрос до выхода новостей о введении внешнеэкономических ограничений и повышения курсовой волатильности.

Теперь Банку России предстоит сделать крайне сложный выбор на заседании 14 сентября. Сохранение ставки на нынешнем уровне может дать толчок для новой атаки спекулянтов на рубль, а ее повышение - спровоцировать новую волну оттока капитала.