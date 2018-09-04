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Москва, 04.09.2018

Трамп России не указ: ВКС бомбят Идлиб

«Expert Online» 2018

ВКС РФ принимают участие в точечной бомбардировке по позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Как передаёт Национальная служба новостей со ссылкой на зарубежные СМИ, три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы Хмеймим уже нанесли 20 ударов по западу Идлиба и северу провинции Хама.

Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы.

Эту информацию подтверждают источники турецкого агентства Anadolu, а также турецкая газета Hurriyet. Согласно их данным, уже было нанесено от 20 до 50 ударов. Официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны РФ пока не поступало.

Напомним, за несколько часов до первых авиаударов, глава Белого дома Дональд Трамп призывал нашу страну «не допускать серьёзную гуманитарную ошибку в Сирии» и не наносить удары по Идлибу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беспилотники, засылаемые террористами из Идлиба, представляют угрозу для российских пунктов временного базирования в Сирии.

«Об этом говорил президент России, – цитирует представителя Кремля «Газета.Ru». – Вы знаете, что именно оттуда осуществляются засылки разных беспилотных летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз временного базирования».

При этом глава пресс-службы российского лидера подчеркнул, что не располагает информацией о действиях российских военных в Идлибе и переадресовал вопрос в Минобороны.

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