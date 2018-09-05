Курс доллара расколол Уолл-стрит

Курс доллара, по мнению участников рынка, сейчас переоценен. Однако что, делать с этой информацией, непонятно. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Международного валютного фонда, курс доллара США сейчас на 11% дороже среднего показателя за 10 лет в реальном выражении. Курс евро к доллару, почти на 15% ниже, чем предполагают данные по паритету покупательной способности, рассчитанные ОЭСР. Между тем, индекс доллара США поднялся на 4% выше рекордного показателя за 2002 год.

Для UBS Securities LLC недавний взлет доллара является одной из нескольких причин, по которым трейдеры должны продавать доллар. Но для аналитиков Societe Generale SA растущий спрос на доллары свидетельствует о том, насколько опасны другие валюты.

Сторонники доллара говорят о нестабильности в Италии и отсутствии сделки по Brexit. На этом фоне США выглядят предпочтительнее. Поэтому приходится покупать доллары, которые и так уже стоят дорого.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 6% с середины апреля, чему способствовали сильные экономические данные США, растущая мировая торговая напряженность и разницы в ставках в пользу доллара.

Проблемы в ЕС и на развивающихся рынках никуда не денутся, считают сторонники "бычьей" позиции по доллару.

Однако противники этой линиии возражают, что рынки переоценивают риски в еврозоне. При этом доллар может сам пострадать от эскалации торговых трений между США и Китаем. И другие валюты рано или поздно должны вернуться к равновесию.

Впрочем, у сторонников крепкого курса доллара есть железный аргумент - крупнейшие центробанки существенно запаздывают с повышением ставок на фоне жесткой линии ФРС.

«Доллар дорогой и это будет иметь значение в один прекрасный день, но не сейчас», - резюмируют сторонники "партии крепкой американской валюты".