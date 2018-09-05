Идлибский экзамен

4 сентября российская авиация нанесла серию авиаударов по Идлибу, официальное подтверждение которых последовало только на следующий день. Удары нанесены вопреки позиции Соединенных Штатов и Турции. Вопрос в том, рискнет ли теперь Сирия начать наземное наступление.

Удары подтверждены

Сирийские власти готовятся к масштабной операции в провинции Идлиб. Штурмовые подразделения завершили свою концентрацию перед атакой, а российская авиация уже начала ликвидацию укреплений боевиков на пути возможного наступления сирийцев.

5 сентября спикер Минообороны генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию, которая появилась накануне в зарубежных СМИ о том, что российские самолёты нанесли удары по западу сирийского Идлиба, разбомбив склады террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ), где собирались и хранились беспилотники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав журналистов в Министерство обороны по поводу самого факта ударов, отметил, что БПЛА их этой провинции использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим. Как добавил Конашенков — и на населённые пункты в провинциях Алеппо и Хама. Уничтожен так же склад с переносными ЗРК. Уточняется, что «все удары ВКС РФ наносили исключительно по подтверждённым объектам террористических группировок вдали от населённых пунктов».

Теперь все ждут лишь политического решения. В Дамаске, Москве и Тегеране его, по сути, уже приняли – однако пытаются имплементировать таким образом, чтобы минимизировать риски от ответных политических решений двух других игроков на сирийской шахматной доске. Соединенных Штатов и Турции. Вашингтон, и Анкара выступают против начала операции, угрожая ответными карами. Вопрос в том, насколько нужно и можно с ними договариваться? Ведь ни та, ни другая сторона не собираются умирать за идлибских террористов – их оппозиция операции является лишь предлогом для достижения иных целей.

Курды и беженцы

На первый взгляд, позицию Турции игнорировать очень сложно – Анкара контролирует северо-западные и северные регионы Сирии, и даже ввела туда свои войска. И отказываться от контроля не собирается – Реджеп Эрдоган неоднократно говорил о том, что не позволит правительству Асада ввести войска в Идлиб и устроить там «резню».

Почему Эрдоган против? Некоторые обвиняют турецкого президента в том, что он собирается попросту оккупировать северные сирийские регионы, однако это не так. Все-таки Сирия – не Кипр, и турецкому президенту придется в какой-то момент признать поражение своей политики на сирийском направлении, а значит вывести войска. Стратегия же Эрдогана в том, чтобы этот вывод осуществлялся не бесплатно и постепенно.

Так, ни для кого не секрет, что Турция рассматривает свои позиции в Идлибе как разменную монету для торга по вопросу будущего конституционного устройства Сирии. Эрдоган пытается добиться, с одной стороны, достаточного уровня децентрализации, дабы оказывать влияние на сирийскую политику через тесные связи с местными властями на севере Сирии. А с другой — не желает, чтобы эти права распространялись на сирийских курдов. Компромисса по этому вопросу пока не найдено – скорее наоборот, официальный Дамаск сейчас ведет разговоры о реинтеграции курдов через гарантии им определенного уровня автономии. Вот турецкий президент и недоволен.

Кроме того, возвращение провинции Идлиб под контроль Дамаска посредством оперативной военной операции чревато не только потерей Эрдоганом репутации, но и приобретением им сотен тысяч сирийских беженцев, которые рванут через границу. И турецкие аналитики относятся к этому крайне негативно.

На территории Идлиба собралось несколько миллионов гражданских лиц. И все опасаются, что после начала военной операции многие из них попытаются покинуть Идлиб и "рванут" в Турцию. Эта страна уже приняла более 3 миллионов беженцев из Сирии, и это крайне негативно сказалось на социальной обстановке, рынке труда и недвижимости юго-восточных провинций Турции. Нынешний поток беженцев может серьезно обострить развивающийся в Турции экономический кризис. Именно поэтому Анкара уже сейчас развернула бронетехнику на границе с Идлибом, дабы останавливать гражданских, а также требует от Асада воздержаться от атаки.

В Турции возлагают надежду на то, что Путин, Эрдоган и Роухани смогут найти компромисс по Идлибу в ближайшее время. «Мы конструктивно рассмотрим этот вопрос на саммите в Тегеране, который станет продолжением встреч в Астане. Я надеюсь, что мы сможем предотвратить экстремизм сирийских властей в этом регионе», — заявил турецкий президент. Возможно, Турция будет убеждать союзников по триумвирату в том, что она сама справиться с террористами в Идлибе. Однако до сих пор попытки Анкары на этом направлении ни к чему не привели. Атаки дронов на российскую базу в Хмеймиме продолжаются, организация идлибскими боевиками химических провокаций тоже.

Поэтому вряд ли Эрдогану удастся принудить Москву, Дамаск и Тегеран отказаться от операции. И перед турецким лидером встанет сложная дилемма – принять какие-то декоративные уступки и не мешать Асаду возвращать Идлиб, или же рвать отношения с Россией и Ираном, вступая с ними в военную конфронтацию. Если бы у Эрдогана сохранялись какие-то конструктивные отношения с США, то пространство маневра было бы шире. Однако в нынешней ситуации выбора у турецкого президента практически нет. Не желая оказаться в тотальной изоляции, он, вероятно, примет первый вариант.

Рискнем?

Еще одним активным противником операции в Идлибе являются Соединенные Штаты. Вашингтон не раз давал понять, что начало операции может повлечь за собой ракетно-бомбовые удары американских войск по позициям сирийской армии. Причем порог начала военного ответа постоянно снижается. Если раньше США заявляли, что ударят в случае применения Асадом химического оружия, то сейчас они угрожают вмешаться просто в ответ на военные действия. «Президент Башар Асад не должен опрометчиво нападать на провинцию Идлиб. Если Русские и Иранцы примут участие в этой человеческой трагедии, то они совершат ужасную гуманитарную ошибку. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Я не допущу этого», — написал у себя в твиттере Дональд Трамп.

Да, на первый взгляд, угрозы американского президента более существенны, чем предупреждения турецкого. В отличие от Эрдогана, Трамп обладает куда большими возможностями и большей свободой рук для нанесения удара. И, возможно, Москва (представляющая на переговорах с США еще и Дамаск с Тегераном – американцы по понятным причинам не ведут официальный диалог по сирийскому вопросу с Асадом и Роухани) пошла бы на какие-то уступки Вашингтону, однако проблема в том, что тут вообще нет какой-то конструктивной переговорной повестки.

Если цели той же Турции в Сирии понятны, конструктивны и обсуждаемы (недопущение потока беженцев, решение курдского вопроса, гарантия сохранения у Анкары возможности влияния на своего юго-восточного соседа), то в позиции американцев крайне мало переговорного конструктива. США хотят удаления Ирана из Сирии, что на сегодняшний день попросту невозможно. Да, пространство для переговоров есть (например, можно вести разговор о лимитировании иранского влияния в поствоенной Сирии), однако нынешний Вашингтон слишком раздираем внутренними противоречиями для того, чтобы с ним можно было конструктивно договориться. Вот поэтому США и занимают деструктивную позицию, делая ставу на максимальное затягивание сирийской гражданской войны – и элементом этой ставки является срыв сирийской операции в Идлибе.

Рискнут ли Дамаск, Тегеран и Москва проигнорировать позицию Вашингтона? Скорее всего, да. И даже не потому, что Трамп, как обычно, играет в покер – то есть он поднимает ставки и блефует (и действительно может нанести удар ради поднятия рейтинга, ведь в Америке идет предвыборная кампания). А потому, что уступка шантажисту в этом вопросе может породить в США уверенность в эффективности дальнейшего шантажа. Если Россия, Сирия и Иран уступят американскому деструктивному давлению, то у Трампа может появиться иллюзия, что он и дальше может продавливать союзников в сирийском вопросе. И не только сирийском.