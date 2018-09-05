В Кито собрались делегации из 13 латиноамериканских стран. Они пытаются решить, что делать с сотнями тысяч венесуэльцев, покинувших родину и перебравшихся в соседние страны.

Кризис с мигрантами докатился до Южной Америки. Правда, там речь идет не о жителях Африки и Азии, как в Европе, а о мигрантах из Венесуэлы. В столицу Эквадора приехали представители Аргентины, Бразилии, Боливии, Колумбии, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Сразу после окончания этой конференции в среду начнется встреча Организации американских государств (OAS), на которой тоже будут обсуждаться венесуэльские мигранты.

По данным ООН после 2015 года Венесуэлу, в которой уже четвертый год рецессия, покинули 1,6 млн человек. Они бегут от тяжелой экономической обстановки, от всеобщего дефицита и астрономической инфляции. Уместно напомнить, что МВФ прогнозирует к концу года инфляцию в Венесуэле на уровне миллиона процентов!

Венесуэльцы едут в основном в соседние страны - Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Больше всего их сейчас в Колумбии - 820 тыс. человек. Конечно, такие огромные массы приезжих ставят соседей Венесуэлы, тоже небогатые страны, в тяжелое положение.

Вашингтон уже отправил помощь Колумбии и Бразилии, а премьер-министр Испании Педро Санчес на прошлой неделе объявил о выделении помощи в размере 35 млн евро, но этого, конечно, не хватает. Одной из задач всех встреч и конференций по Венесуэле сейчас является поиск источников финансирования соседних с ней стран, чтобы они могли принимать мигрантов.

Проблемы не ограничиваются только экономикой. Президент Мишель Темер на прошлой неделе направил на границу с Венесуэлой, в штат Рорайма войска. Пока немного, всего полторы сотни военнослужащих, которые будут помогать полицейским и пограничникам на контрольно-пропускных пунктах. Военные понадобились для поддержания порядка, потому что в одном из бразильских пограничных городков местные жители, раздраженные наплывом непрошенных гостей, напали на них.

Местные власти пытались закрывать отдельные пропускные пункты, когда количество мигрантов превышало все разумные пределы, но через считанные дни их приходилось вновь открывать. Суды автоматически выносят решение в пользу мигрантов, потому что закрытие границ нарушает один из основополагающих пунктов устава OAS, который при вступлении в нее подписывают все государства – свободы перемещения.

Латиноамериканские страны и особенно соседи Венесуэлы хотят разработать дорожную карту подхода к проблеме с венесуэльскими мигрантами. Например, в Перу на прошлой неделе решили требовать от венесуэльцев предоставления на границе паспортов.

Эквадор продлил, причем, судя по тому, как складываются дела, не последний раз режим чрезвычайной ситуации, введенный в приграничных провинциях еще 8 августа.

Миграционные власти Колумбии и Перу в целях учета беженцев и более эффективного распределения помощи договорились обмениваться информацией. Сейчас полным ходом идет создание совместной базы данных о мигрантах из Венесуэлы, которая позволит узнавать о том, что происходит на пропускных пунктах в режиме реального времени.

Власти самой Венесуэлы считают, что соседи преувеличивают проблемы. В Каракасе уверены, что сравнение бегства венесуэльцев с тем, что происходит в Европе, куда с риском для жизни едут выходцы из стран Африки и Азии, некорректно. Во всех бедах страны, обладающей самыми большими разведанными запасами нефти на планете, президент Мадуро обвиняет внутренних и внешних врагов. В августе он объявил о ряде мер по борьбе с кризисом, в частности ввел новые боливары, отличающиеся от старых количеством нолей (на новых их на пять меньше), но экономисты уверены, что рассчитывать на скорое улучшение ситуации венесуэльцам не следует.