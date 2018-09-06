Газовая математика со знаком минус

«Газпром» — когда-то самая дорогая компания России, продолжает стремительно дешеветь. Уступив лидерство по капитализации «Роснефти», газовая монополия вскоре вообще выпала из тройки крупнейших компаний российского фондового рынка, пропустив вперед «Лукойл», но при этом все еще оставаясь крупнейшей газовой компанией страны. Теперь «Газпром» сдал и эти позиции: сегодня место лидера российского газового рынка занял «Новатэк», впервые в истории обойдя «Газпром» по размеру капитализации на Московской бирже.

Еще несколько лет назад, в такое невозможно было поверить. «Газпром» станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет с капитализацией в 1 трлн долларов, говорил глава газовой монополии Алексей Миллер в 2008 году, выступая на Европейском деловом конгрессе во французском Довиле. Тогда капитализация «Газпрома» составляла 360 млрд долларов. Но спустя 10 лет вместо трехкратного роста стоимость бумаг «национального достояния» упала более чем в 7 раз.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов любит повторять, что статус «самая дорогая компания» – это не сухие цифры котировок, а «состояние души». Но инвесторам подобная поэтическая патетика не присуща. Деньги, как известно, вещь конкретная и любящая счет.

Если задастся целью рассчитать «чистую стоимость» «Газпрома», оценить в условной математической задачке цену непосредственно газового бизнеса монополии, то получается забавное уравнение: очищенная от непрофильных составляющих, таких как доли в энергетических компаниях, которыми владеет монополия, суммы денег на счетах и казначейских акций, то получается, что «Газпром» не стоит ничего. А точнее, минус 110 млрд рублей (1,6 млрд долларов).

Ничего личного, просто математика: рыночная стоимость долей в энергокомпаниях, которыми владеет «Газпром» (53,5% Мосэнерго, 73,4% ОГК-2, 51,8% ТГК-1, 10% Новатэка и 95,7% «Газпромнефти») составляет на сегодняшний день 1,96 трлн рублей; денежные средства на счетах и их эквиваленты – 1,44 трлн рублей; казначейские акции – 0,234 трлн рублей. Итого 3,634 трлн рублей. Текущая рыночная капитализация «Газпрома» составляет 3,524 трлн рублей. Сопоставление этих двух цифр дает отрицательный результат.

Именно так — со знаком минус — рынок оценивает деятельность «Газпрома» в его профильном бизнесе. И пресловутые «страновые риски» едва ли играют здесь определяющую роль, ведь остальные компании российского ТЭКа уверено дорожают как в России, так и за рубежом: только за полгода акции газовой монополии на Лондонской бирже потеряли более 10%, в то время как бумаги «Роснефти» подорожали почти на 30%, «Лукойла» на 17%, а «Новатэка» — на 32%.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа — 35 355,4 млрд куб. м. Это 17% от общемирового показателя и 72% от общероссийского. Но «Газпром» оказался не в состоянии умело распорядиться этими уникальными ресурсами.

Такого низкого уровня добычи, как сейчас, у монополии не было никогда. С момента основания компании в 1998 году добыча природного газа упала с 553,7 млрд куб до 472,1 млрд куб м (минус 15%). За все эти годы «Газпром» не смог создать ни мощного газохимического кластера, ни хотя бы задела для экспансии на мировой рынок СПГ. Остановившись в своем развитии, «Газпром», как мантру, твердит лишь о необходимости строительства все новых и новых «золотых» труб, игнорируя и тенденции мирового газового рынка, и пессимистические настроения на финансовом.

Но и слона можно заставить танцевать. Примеры «Роснефти» и Сбербанка – нынешних любимцев инвесторов – это подтверждают. Вопрос желания. И расчета. Если же «Газпром» так и не сумеет встряхнуться, инвесторам только и останется, что наблюдать за тихим и бесславным закатом «национального достояния».