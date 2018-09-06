Как выбрать подарок учителю

Каждый год 5 октября в ста с лишним странах мира отмечают день учителя. В этот день преподавателям вручают различные подарки. При выборе подарка нужно учитывать, кому и кем он будет вручен.

Если учитель не является классным руководителем, то можно подарить ему открытку и недорогой букет цветов. Дорогостоящий презент преподносить не следует, поскольку он может быть воспринят педагогом как взятка, и отношения с ним будут испорчены. В ряде случаев преподаватели возвращают такие подарки, поскольку не хотят чувствовать себя должниками.

С течением времени один класс в школе сменяется другим. Чтобы напоминать о себе на протяжении многих лет, ученики могут вручить оригинальные подарки учителю, как покупные, так и самодельные на 5 октября, а чтобы презент запомнился лучше руководствоваться следующими советами:

Самостоятельно сделанный цветочный горшок с цветами-учениками. Для этого нужно взять красивый цветочный горшок и наполнить его землей. Затем надо прикрепить к деревянным шпажкам для шашлыков искусственные цветы, вырезанные из картона. В центр каждого цветка нужно наклеить фотографию лица каждого одноклассника.

Диплом. Для изготовления такого презента следует воспользоваться услугами фотостудии. На весь диплом может быть общая классная фотография. На дипломе может присутствовать надпись «Первому учителю» или «Самому лучшему учителю».

Фото-часы. Это также весьма полезный подарок, который учитель может использовать в классе или дома. Нужно взять большие настенные часы и заменить их циферблат совместным фотоснимком, на котором присутствуют все одноклассники и учитель.

Полезные рекомендации для учеников:

При отсутствии информации об увлечениях педагога не следует дарить что-то оригинальное и невостребованное.

Не следует дарить чересчур дорогостоящие подарки от себя лично.

Не следует дарить пожилым педагогам современные гаджеты, поскольку они не привыкли ими пользоваться.

Женщинам-педагогам всегда пригодится кухонная утварь, например, блинница или сковорода-гриль.

Если родители ученика хотят поздравить учителя от себя лично, то подарок должен быть не слишком дорогим. В противном случае преподаватель подумает, что родители намекают на желательность особого отношения к их ребенку. В этих целях можно использовать следующие предметы:

небольшую настольную лампу;

часы с рамкой;

набор цветных ручек;

картину.

Если презент вручается от всех родителей совместно, то он может быть дорогостоящим. Желательно предварительно поинтересоваться у педагога, что он желает получить. Для этого нужно невзначай задать учителю вопрос относительно его увлечений.