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Москва, 07.09.2018

Как выбрать подарок учителю

«Expert Online» 2018

Каждый год 5 октября в ста с лишним странах мира отмечают день учителя. В этот день преподавателям вручают различные подарки. При выборе подарка нужно учитывать, кому и кем он будет вручен.

Если учитель не является классным руководителем, то можно подарить ему открытку и недорогой букет цветов. Дорогостоящий презент преподносить не следует, поскольку он может быть воспринят педагогом как взятка, и отношения с ним будут испорчены. В ряде случаев преподаватели возвращают такие подарки, поскольку не хотят чувствовать себя должниками.

С течением времени один класс в школе сменяется другим. Чтобы напоминать о себе на протяжении многих лет, ученики могут вручить оригинальные подарки учителю, как покупные, так и самодельные на 5 октября, а чтобы презент запомнился лучше руководствоваться следующими советами:

  • Самостоятельно сделанный цветочный горшок с цветами-учениками. Для этого нужно взять красивый цветочный горшок и наполнить его землей. Затем надо прикрепить к деревянным шпажкам для шашлыков искусственные цветы, вырезанные из картона. В центр каждого цветка нужно наклеить фотографию лица каждого одноклассника.
  • Диплом. Для изготовления такого презента следует воспользоваться услугами фотостудии. На весь диплом может быть общая классная фотография. На дипломе может присутствовать надпись «Первому учителю» или «Самому лучшему учителю».
  • Фото-часы. Это также весьма полезный подарок, который учитель может использовать в классе или дома. Нужно взять большие настенные часы и заменить их циферблат совместным фотоснимком, на котором присутствуют все одноклассники и учитель.

Полезные рекомендации для учеников:

  • При отсутствии информации об увлечениях педагога не следует дарить что-то оригинальное и невостребованное.
  • Не следует дарить чересчур дорогостоящие подарки от себя лично.
  • Не следует дарить пожилым педагогам современные гаджеты, поскольку они не привыкли ими пользоваться.
  • Женщинам-педагогам всегда пригодится кухонная утварь, например, блинница или сковорода-гриль.

Если родители ученика хотят поздравить учителя от себя лично, то подарок должен быть не слишком дорогим. В противном случае преподаватель подумает, что родители намекают на желательность особого отношения к их ребенку. В этих целях можно использовать следующие предметы:

  • небольшую настольную лампу;
  • часы с рамкой;
  • набор цветных ручек;
  • картину.

Если презент вручается от всех родителей совместно, то он может быть дорогостоящим. Желательно предварительно поинтересоваться у педагога, что он желает получить. Для этого нужно невзначай задать учителю вопрос относительно его увлечений.

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