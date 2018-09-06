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Москва, 06.09.2018

В Швеции разворачивается борьба против «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Большинство политических партий Швеции выступило за блокировку строительства газопровода «Северный поток-2». Результаты собственного опроса представителей различных партий передает Sveriges Radio.

«Проект «Северный поток-2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», —рассказала уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

В неуважении международного права обвинил Россию депутат Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон, который привел в пример Грузию и Крым. Евродепутат уверен, что у ЕС есть другие способы обеспечить себя энергией, не становясь зависимыми от России.

Правильным решением заблокировать проект счел бы и председатель партии зеленых в Совете по делам ЕС Юнас Эрикссон. Он уверен, что ради борьбы против «Северного потока-2» стоит изменить международное законодательство в тех пунктах, которые касаются энергетической безопасности.

«Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект "Северный поток — 2" будет заблокирован», —заявляет в свою очередь Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм.

Он заверил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.

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