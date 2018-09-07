Компании, у которых Андрей Белоусов предлагал изъять сверхдоходы на общую сумму 500 млрд рублей, вложат в различные проекты около 6 млрд, причем эти проекты будут, как минимум, не безразличны им самим, а компаниям обещаны меры поддержки. То обстоятельство, что один из таких проектов, это Байкало-Амурская магистраль — БАМ, вызывает у аналитиков поток ярких ассоциаций.

Меры поддержки в обмен на деньги

«Неплохим мультипликатором» назвал помощник президента Андрей Белоусов намерения ряда российских промышленных компаний вложить в различные проекты порядка 6 трлн руб. вместо изъятия у них в виде налогов 500 млрд, что предлагал ранее сделать чиновник. Источник ТАСС сообщил, что «компании «отбились» и речь после встречи идет скорее не об изъятиях, а о «предоставлении льгот».

Тема обсуждалась на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором компании из так называемого «списка Белоусова» представили проекты, в разы превышающие по стоимости суммы заявленных изъятий, передает РБК. Министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи сообщил журналистам, что государство не планирует «ничего отбирать» у компаний. «Мы не хотим ни у кого ничего отбирать, наоборот, мы хотим помогать компаниям успешно инвестировать», — сказал он.

По словам чиновников, которые были на встрече, критерии отбора проектов выработают в течение «двух-трех недель». «Приоритеты, которые на стыке интересов экономического развития и компаний. Например, цифровизация внедрения новых технологий, наилучшие доступные технологии, некоторые инфраструктурные проекты», — пояснил помощник президента. Во-вторых, по его словам, это крупномасштабные проекты которые выполняют задачу увеличения доли инвестиций с 21% ВВП до 25%.

«Бизнесу будут предлагаться проекты из комплексного плана развития инфраструктуры. Такие как БАМ, Транссиб, развитие контейнерных перевозок, увеличение перевалки в портах, сквозные стратегические автодороги, скоростное движение», — добавил Белоусов. По его словам, речь идет не о льготах бизнесу, а о «мерах поддержки», которые, «конечно, будут». «Сейчас в правительстве выработают линейку таких мер», — сказал он.

Мега-деньги для мега-проектов

Очевидно, комментирует новость управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что из изначальной идеи по изъятию со стороны Белоусова вопрос, вырос в нечто большое. Теперь речь идет о взаимоподдержке – то есть несырьевые крупные участники экономики делятся средствами на общее благо родины, а правительство способствует им в этом, в том числе с помощью неких дополнительных мер поддержки.

«Что же на самом деле произойдет?» — задается вопросом эксперт. Все вышло на уровень «мега-проектов», которые фигурируют в «майских» указах Путина, а это особые задачи, которые требуют далеко не тех сумм, которые могла бы каждая из компаний предоставить. Соответственно, ни о каком полном покрытии этих затрат речи не идет, таким образом компании как бы прицепляются к обязательной поддержки этих проектов в обмен на смягчение правительственного регулированиях их деятельности, что коррелируется с ситуацией вокруг санкций.

Пока все указывает на то, что в приоритете будут проекты из нацпрограммы по развитию цифровой экономики и интернета вещей, замечает он. А «цифровая экономика» подразумевает шесть направлений – информационная инфраструктура и цифровое управление, подготовку кадров для цифровой экономики, новые цифровые технологии, информационная безопасность и нормативное регулирование. В целом реализация этого нацпроекта должна совпадать с целями самих компаний из списка Белоусова, поскольку они точно также должны и самостоятельно решать вопросы цифровизации своей деятельности. Поэтому в какой-то степени такие инвестиции будут играть на руку им самим.

Пока, напоминает Илья Жарский, точного плана инвестирования в нацпроекты все же еще не выработано. На текущий момент отбором и оценкой проектов занимается специальная рабочая группа, где будет примерно 35 человек, включая представителей 14 компаний из «списка». К середине этого месяца, как предполагается, рабочая группа представит перечень инвестпроектов, который потом пойдет на утверждение проектному комитету и далее в правительство.

«Слышишь, время гудит: БАМ!»

Между тем, говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, государство очень активно вмешивается в рынок, и думаю, каждому, кто слышит слова «БАМ», «Транссиб», «нацпроекты», вспоминается Советский Союз и плановая экономика. На это и делается ставка, образ великой страны должен как бы реанимировать текущее экономическое устройство, образ должен вызвать эмоции, на которых потом будет совершен экономический рывок. Это новая форма общественного договора, которая пока еще не закрепилась и ее будущее зависит от того, как будут себя вести представители бизнеса на этих встречах.

Договор звучит примерно так: бизнес должен работать на государство, строить и обновлять инфраструктуру, взамен этого он получит льготы, а те, кто откажутся — получат давление регулятивных органов или даже силовых. По риторике, происходящей на этих встречах, видно, что бизнес пытается спасти свою рентабельность, представляя масштабные проекты, которые будут долго обсуждаться и согласовываться. Как считает Александр Шустов, одна задачи бизнеса в этом процессе состоят и в том, чтобы протянуть время, хотя, признает он, существует некая социальная ответственность крупного бизнеса, и о ней нельзя забывать, но только вместе с механизмами защиты капитала.