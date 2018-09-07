Делегация из США признала законным крымский референдум

Делегаты из США, которые к данному моменту находятся с ознакомительным визитом в Крыму, сделали выводы, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году на законных основаниях. Мнение озвучила представитель американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона», — рассказала Демарест РИА Новости.

Она пообещала рассказать по возвращении в США о реальной обстановке в Крыму согражданам. Также общественница уверена, что Крым не вернется в состав Украины.

«Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — подытожила Демарест.

Делегация общественников из США сейчас находится в Крыму с четырехдневным визитом с целью выснить реальное положение дел.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда по итогам референдума за этот шаг выступило более 97% крымчан. Запад не признал итоги голосования и ввел в этой связи санкции против РФ, в ответ на которые российская сторона ввела собственные ограничительные меры.