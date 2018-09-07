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Москва, 07.09.2018

Диетологи назвали продукты, которые защищают от болезней сердца и инсульта

«Expert Online» 2018

Учёные-диетологи Центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила (Канада) доказали, что продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров (например, оливковое масло) защищают от болезней сердца и инсульта.

В ходе исследований они установили, что аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV) — белок плазмы крови, чье содержание в организме увеличивается после приема пищи – блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa (интегрин αIIbβ3), участвующий в агрегации тромбоцитов, передаёт MedicalXpress.

В свою очередь агрегации тромбоцитов способствует свертыванию крови, но также может вызвать закупорку сосудов и тромбоз, которое является одной из основных причин болезней сердечно-сосудистой системы и связанной с ними смертности. 

ApoA-IV связывается с интегрином и не даёт ему прикрепиться к фибриногену — так называемому белку-«мостику», который соединяет интегрины разных клеток друг с другом. Это уменьшает уровень агрегации тромбоцитов.

Таким образом, ApoA-IV облегчает кровоток почти сразу же после приема пищи, содержащей ненасыщенные жиры.

При этом отмечается, что белок плазмы крови наиболее активен ночью и наименее –утром. По словам ученых, это объясняет, почему сердечные приступы и инсульты головного мозга часто случаются после пробуждения.

Ранее сообщалось, что итальянские учёные назвали самую полезную диету для пожилых людей. Согласно их выводам, диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность смерти людей старше 65 лет примерно на 25%.

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