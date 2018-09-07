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Москва, 07.09.2018

Москва призвала Лондон к диалогу по расследованию «дела Скрипалей»

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – заявила, что Москва рассчитывает на то, что Лондон на каком-то этапе начнёт диалог с нашей страной по расследованию инцидентов с отравлениями в Великобритании, в частности по так называемому «делу Скрипалей».

По её словам, несмотря на то, что России по сути было предъявлено ультимативное обвинение, Москва продолжила диалог, передаёт РИА Новости.

«На самом деле это был монолог, который продолжается до сих пор с Великобританией. В ходе этого монолога, хотя мы рассчитываем, что на каком-то этапе начнётся и диалог, в адрес официального Лондона было направлено большое количество документов», – подчеркнула Захарова.

Кроме того, она считает, что заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по инцидентам в Солсбери и Эймсбери выдержаны в недопустимой тональности.

«В высказываниях главы британского правительства по данному вопросу, содержатся безапелляционные обвинения в адрес Российской Федерации. Все инсинуации, которые были предъявлены и заявлены Великобританией, мы решительно отвергаем», – резюмировала Захарова.

Наша справка

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Согласно информации британских СМИ, яд был нанесён на ручку дома Сергея Скрипаля. Бывший офицер ГРУ и его дочь были выписаны из больницы через несколько недель после госпитализации.

Власти Великобритании бездоказательно обвинили Россию в причастности к покушения на Скрипалей. В частности, 5 сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Согласно информации надзорного ведомства Великобритании, это граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы являются сотрудниками ГРУ.

6 сентября Франция, ФРГ, США и Канада консолидировано заявили о согласии с выводами Лондона, что подозреваемые по «делу Скрипалей» являются сотрудниками ГРУ. При этом эти страны считают, что отравление Скрипалей «с большой вероятностью» было санкционировано на правительственном уровне.

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