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Москва, 07.09.2018

На Западе признали, что «Северный поток - 2» уже не остановить

«Expert Online» 2018
  • На Западе признали, что «Северный поток - 2» уже не остановить
Nord Stream 2.com

После старта реализации подводной части трубопровода «Северный поток — 2» его строительство уже нельзя будет остановить, уверен обозреватель Forbes.

К данному моменту, трубы и рабочие находятся на финском корабле Solitaire. Россия планирует ежедневно прокладывать около трех километров газопровода, пишет автор материала. Полностью строительство завершится к концу 2019 года, а факт, что в строительство газопровода «Северный поток – 2» вкладываются огромные суммы, означает, что инвесторы уверены в успехе своего предприятия.

Издание утверждает, что законных способов остановить строительство «Северного потока-2» практически нет, поскольку из необходимых четырех разрешений на строительство трубопровода от Дании, Финляндии, Швеции и Германии, по территории которых проходит газопровод, согласие трех стран у России уже есть.

Финляндия, Швеция и Дания – уже дали свои разрешения на строительство. Как напоминает Forbes, помешать строительству могла Дания, однако, ее отказ означал лишь удорожание проекта и увеличение сроков реализации из-за обхода датских территориальных вод. Теоретически проекту может помешать Германия, однако, автор материала сомневается, что Ангела Меркель станет менять свою позицию, «ведь в Германии такой маневр не оценят».

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