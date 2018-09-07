Опасные игры с ценами

К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

В августе мы все узнали о ключевой версии причины пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня». Если подтвердится версия, что вода попала в проводку, которая была спроектирована с отступлением от норм противопожарной безопасности, спровоцировав короткое замыкание и пожар, то я бы не спешил винить во всем владельцев торгового центра. Точнее, разделил бы его возможную вину с теми, кто определяет общую закупочную политику в России.

Десятки российских производителей и поставщиков товаров и услуг постоянно участвуют в тендерах на поставку электрооборудования. Поставки этой техники и комплектующих для нее – сложный рынок, на котором известный поставщик, который работает по требованиям и допускам для стратегических отраслей, конкурирует с новичками. С каждым годом опытным игрокам все сложней выигрывать тендеры, но не у компаний ТЭК, а у заказчиков уровнем ниже. Такое положение дел вызвано заботой о малом и среднем бизнесе.

Крупные компании должны покупать у них 15% требуемой номенклатуры и услуг. Эта квота не отменяет ценовой конкуренции: если ты мелкий перепродавец дешевой продукции – ты выиграешь и по цене. Покупателей такие правила игры устраивают. Например, в Москве объем госзакупок у малого и среднего бизнеса за последние семь лет вырос в десять раз с 27 млрд в 2011 году до 273 млрд руб. На их долю приходится 37% сделок для нужд города. Понятно, что не все поставщики сами производят и поставляют товары.

Несмотря на выгоду для частного и государственного бюджетов – эту политику в сфере электрооборудования впору назвать опасной. Дело не в том, что не может быть сделок по низким ценам или новых производителей на рынке. А в том, как они исполняют свои обязательства по минимальным ценам. Пример нефтяной компании «Башнефть», которая отобрала поставщика подстанций на 190 млн руб., сэкономив 50% бюджета, и получила срыв контракта (компанией КЭМОНТ) – стал хрестоматийным в нашем сегменте рынка.

Во-вторых, ценовая война – борьба за скидки в 20-30-40% от начальной цены лота, – выбивает с рынка тех, кто вкладывался в новую технику и заботился о качестве. Сейчас мы наблюдаем падение оборотов у Чебоксарского электроагрегатного завода, значительное снижение объема заказов в нефтегазовой отрасли у Электрощит Самара, сворачивание производства автомобильных кабелей японской компании Fujikura Group в Чувашии. Все это недвусмысленно намекает, что текущая организация торгов на рынке далека от совершенства и по сути работает против надежных поставщиков. Это не только потери в налогах и рабочих местах у этих компаний, но и снижение стимулов для импортозамещения (для той же нефтегазовой сферы) и освоения новой техники у тех, кто остается «в рынке». Опытные и крупные компании инвестируют в разработку новых продуктов, что должно обеспечить развитие данного сегмента российской экономики в будущем, но у них все меньше стимулов для этого. Думаю, можно не напоминать о том, что именно производители стараются развивать территории присутствия, поддерживая социальные проекты и вкладываясь в жизнь своих сотрудников за пределами сборочной линии. Тот, кто играет на понижении цены, об этом не задумывается.

К чему такая политика приведет завтра? Крупные игроки будут искать альянсы с иностранными компаниями. Их новые технологии и возможность выходить на другие рынки – это гарантия роста выручки. Небольшие компании продолжат брать ценой. И хотя нельзя всех стричь под одну гребенку и называть ненадежными игроками на рынке, разумным было бы разделить рынок не по типу покупателей и продавцов: малый и средний бизнес против крупных участников, - а по типу проектов.

Уникальные стратегические проекты, например, в сфере атомной энергетики, заслуживают того, чтобы ограничением на вход там служили компетенции, доступ к технологиям и опыт работы, а не низкая цена. Логика поточного производства неприменима там, где низкая надежность повышает риск аварий с труднопредсказуемыми последствиями, где техника должна иметь двойной запас прочности и работать в любых условиях.

На примере аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мы увидели, что даже неправильная эксплуатация сложной техники чревата авариями с огромным ущербом. Как будет работать оборудование на стратегически важных объектах, купленное по принципу «дешевле всего», лучше не прогнозировать. Тем более, что подобные риски можно исключить, изменив условия торгов с простых – соревнование по цене, – до тех, что опираются на предложения проверенных компаний.