Путин рассказал о главной задаче российских военных в Идлибе

Глава российского государства Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, Турции и Ирана, которая проходит в Тегеране, назвал главную задачу российских военных в сирийском Идлибе.

По его мнению, это изгнание из провинции боевиков, где их присутствие несёт прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона, передаёт РИА Новости.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что российские военные и сирийская армия при борьбе с террористами стремятся выводить гражданское население в безопасные места.

Также Путин выразил надежду, что представителям вооруженной оппозиции в сирийском Идлибе хватит здравого ума, чтобы прекратить сопротивление и сложить оружие.

Наша справка

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции правительственных сирийских войск.