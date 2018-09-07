Шкафы из массива дерева: ключевые критерии выбора

Шкафы, изготовленные из массива дерева, обладают надежностью, долговечностью и функциональностью. Существуют две разновидности массива дерева: цельный и клееный. Первый является очень дорогим и применяется для изготовления мебели премиум-класса.

Второй делают из кусков древесины высокого качества (ламелей), которые склеиваются друг с другом. Стоимость мебели из клееного массива более доступна, при этом она изготавливается из натуральной древесины, а не из ее имитации. К тому же мебель из клееного массива дерева характеризуется повышенной стойкостью к воздействию неблагоприятных внешних факторов, так как нагрузки распределяются по различным частям таких изделий. Клееный массив может быть цельноламельным или сращенным. Первый вид изготавливается из длинных и широких частей, второй – из множества мелких элементов.

Количество разновидностей шкафов из массива дерева весьма велико. Их классифицируют по целому ряду критериев, важнейшие из которых рассмотрены ниже.

По форме корпуса шкафы из дерева классифицируют на следующие виды:

Линейные, имеющие прямоугольные формы. Они подходят для хранения верхней одежды, сумок и обуви.

Пятистенные. Они удачно вписываются в коридоры и небольшие помещения.

Угловые. Они имеют Г-образную или треугольную форму и обычно устанавливаются в углах комнат.

Трапециевидные. Такие шкафы имеют пять сторон и могут размещаться в любой комнате.

Радиусные. Эти красивые модели имеют вогнутый или выпуклый фасад. Из-за сложности изготовления гнутых конструкций их стоимость довольно велика.

По способу открывания дверей шкафы из массива дерева делят на распашные и раздвижные. Первые отличаются надежностью и могут устанавливаться в помещениях, интерьер которых выполнен в классическом стиле или в стиле кантри. Однако в последнее время такие модели становятся все менее популярными. Вместо них многие покупатели предпочитают приобретать раздвижные шкафы-купе, хорошо подходящие для установки в узких или маленьких помещениях.

По способу размещения шкафы из массива дерева делятся на встроенные и отдельно стоящие. Первая разновидность хороша тем, что допускает перестановки. Встроенные модели не занимают много места, обладают надежностью и вместительностью, однако их невозможно переставлять. Промежуточным вариантом между отдельно стоящими и встроенными моделями являются угловые шкафы.

Кроме того, шкафы из массива древесины различаются по породе дерева. В этих целях используется древесина сосны, дуба, ясеня, березы, лиственницы и кедра.