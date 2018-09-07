Швейцарские часы: спортивные и классические часы

Умение выбирать соответствующий ситуации аксессуар - качество современного и рационального мужчины.Так, занятия спортом требуют полной самоотдачи и максимальной сконцентрированности. Если человек стремится достичь успеха, например, в беге, он не должен отвлекаться на заботы о том, всё ли в порядке с элитными швейцарскими часами на его руке. Или деловой ужин с партнерами, во время которого действует строгий дресс-код: выглаженный костюм, качественная обувь.

Чтобы произвести благоприятное впечатление на нужных людей необходимо к созданному образу добавить дорогие детали, допустим, стильные и изящные часы, а не агрегат, который, помимо определения времени, указывает на свое незавидное происхождение с ближайшего рынка.

Таким образом, мы понимаем, что наручные швейцарские часы должны характеризоваться, как минимум, двумя важными свойствами: высокий уровень исполнения и применение в конкретных ситуациях.

Итак, очевидно, что успешный и активный мужчина должен быть обладателем, по крайней мере, двух пар часов: для будней и для активного отдыха на природе или в зале. Деление на виды не случайно: каждая комплектация отличается не только внешним видом, но и техническими особенностями, подходящими под определенный вид деятельности. Что же до качества, то изделия швейцарских мастеров и предприятий по-прежнему считаются лучшими в мире в рамках данного сегмента.

Спортивные мужские швейцарские часы

Как уже было сказано выше, спорт - это стремление сделать себя лучше, что требует от человека большого количества усилий и упорства, а от его одежды и аксессуаров - практичности, надежности и расширенной функциональности. Поэтому швейцарские часы, созданные для тренировок, соответствуют моменту. Прежде всего, этот вид аксессуаров исполнен в более прочной, следовательно, в более массивной форме, что делает часы менее хрупкими.

Во время продолжительных занятий спортом человеку свойственно потеть; чтобы избежать раздражения кожного покрова или нарушения целостности ремешки или браслеты создаются из специальных водоотталкивающих материалов, которые выдерживают многочасовые нагрузки. Дизайн актуальных моделей спортивных часов корректно вписан в общий образ линий одежды для тренировок. Помимо внешних практичных качеств, спортивные часы обладают определенным набором функций, который обеспечит их владельцу контроль над различными важными для спорта факторами: время, скорость сердцебиения и т.д.

Классические мужские швейцарские часы

Что может сказать о мужчине более красноречиво, чем швейцарские часы на его руке? Если женская мода постоянно ищет яркие, иногда кричащие решения, мужские эталоны элегантности всегда преданы классике. Качественные швейцарские часы с водостойким корпусом на ремешке из настоящей кожи или на металлическом браслете - благородство и стиль воплоти. Образ делового и преуспевающего мужчины, конечно, будет неполным без швейцарских часов, придающих солидности. Нередко классические часы становятся практичным и приятным подарком для близкого друга или любимого человека, который точно не будет пылиться в коробке.

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