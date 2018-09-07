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Москва, 07.09.2018

Учёные рассказали, где в ближайшее время могут возникнуть гигантские цунами

«Expert Online» 2018

Таяние ледников на планете может приводить к возникновению локальных гигантских цунами высотой в несколько сотен метров.

Согласно исследованию американских учёных из Университета штата Вашингтон в Такоме, которое они опубликовали в журнале Scientific Reports, такие цунами могут в ближайшее время угрожать побережьям Гренландии, Патагонии и Норвегии.

При этом, они утверждают, что одно гигантское цунами, оставшееся незамеченным, уже случилось. И произошло это ещё в 2015 году.

По данным учёных, в тот год огромный оползень, сошедший в море, и вызванный таянием ледника Тиндалл, вызвал цунами высотой почти 200 метров, обрушившееся на побережье фьорда Таан на Аляске.

Так как это побережье является незаселённым, случившееся не привело к человеческим жертвам и осталось почти незамеченным.

«Поскольку ледники продолжают таять по всему миру, они изменяют окружающий ландшафт. В случае с фьордом Таан результатом стало массивное цунами», – пояснил один из соавтор исследования.

При этом он подчеркнул, что обнаружить следы цунами удалось путём анализа остатков деревьев, почвы и камней на берегу, куда обрушились гигантские волны.

По оценкам специалистов, масса каменного оползня тогда составила 180 млн тонн. Это было четвертое по величине цунами, достоверно зафиксированное за последние сто лет в мире.

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