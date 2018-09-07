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Москва, 07.09.2018

В Госдуме прокомментировали заявление делегации США о законности референдума в Крыму

«Expert Online» 2018

Руслан Бальбек, депутат нижней палаты российского парламента от Республики Крым, прокомментировал заявление американской делегации, посетившей полуостров, что референдум в Крыму был законным.

По его словам, в основе ментальности американского народа – принципы волеизъявления граждан и свободы мнения. Поэтому «простые» американцы продолжают придерживаться этих принципов, а позиция Белого дома продиктована личными интересами, хотя там и называют ее мнением всего населения страны, передает RT.

«Слова делегации о том, что волеизъявление крымчан — реальность и фактор, который нужно учитывать и уважать как свободу выбора, у любого здравомыслящего американца не вызывает сомнений», — резюмировал Бальбек.

Ранее сообщалось, что делегаты из США, которые в настоящее время находятся с ознакомительным визитом в Крыму, сделали выводы, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году на законных основаниях.

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