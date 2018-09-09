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Москва, 10.09.2018

Важные моменты приобретения стоковой одежды оптом

«Expert Online» 2018

Поскольку поставка стоковой одежды осуществляется оптовыми фирмами, шоу-румы получают определенный процент низкокачественных товаров. Для покрытия расходов они вынуждены повышать наценку на продаваемые изделия.

Все другие затраты – на растаможивание товара, содержание магазина, складского помещения, ПО и работников – также высоки. Шоу-рум – это не простой склад, он должен быть достаточно просторным, вследствие чего величина арендной платы выше по сравнению с арендой склада. По этой причине размер наценки на стоковую одежду достигает 100%.

В некоторых случаях шоу-румы принимают назад нереализованные вещи. Но если понизить наценку и продать товары по входу в дни распродаж, то их возврат не потребуется, а затраты будут возмещены.

Приобретать одежду в шоу-руме нужно в день завоза. Лучшие вещи выбираются именно в первый день. Если на глаза попадается эксклюзивный товар в единственном экземпляре, то нужно внимательно его осмотреть, чтобы не купить бракованное изделие.

Начинающий предприниматель имеет возможность купить стоковую одежду оптом мешком либо приобрести вещи в шоу-руме. При использовании второго варианта качество товаров обычно выше, однако и стоят они дороже. Какой вариант выбрать, каждый решает сам.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Чтобы понять особенности каждого из них, нужно рассмотреть порядок поступления стоковой одежды на рынок.

Первичное предложение исходит от завода-изготовителя или розничного продавца – это может быть торговая сеть, продающая брендовую одежду. В такой ситуации товар продается под ноль, что позволяет приобрести его по минимальной цене.

При продаже товара с завода он имеет один и тот же бренд. Помимо того, нередко это один вид непроданной одежды, но разных размеров. Это может быть один вид в размерной сетке либо остатки коллекции. При приобретении у розничного продавца коллекции могут быть разными – это остатки нераспроданных товаров.

Все вещи на данной стадии продаются крупным дистрибьюторам по цене за одну единицу. Затем дистрибьютор разбивает их на мелкие партии и реализует оптом фирмам, которые пакуют и продают стоковую одежду по пятьдесят-сто вещей в одном мешке. Именно в этот момент возможно попадание в него нескольких вещей, которые не были проданы раньше. Нередко это тяжелые вещи, придающие мешку общий вес и не востребованные на рынке.

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