Виды и особенности баннерной рекламы в интернете

В настоящее время среди всех видов рекламы в интернете более всего распространена и востребована баннерная. Она предусматривает размещение рекламных баннеров, на которых указываются сведения о фирме, ее товарах или услугах.

На HTML5 баннере может иметься ссылка на вебсайт с детальным описанием и рассказом. Обычно такая реклама имеет довольно интересный дизайн, способный вызвать интерес у пользователей и заинтриговать их. Ее главная задача состоит в привлечении пользователей на продвигаемый вебсайт.

Известны следующие разновидности баннерной рекламы:

Информационная, содержащая элементы анимации и текст.

Имиджевая, чрезвычайно привлекательная и красиво оформленная реклама, обычно анимированная. Ее главная цель заключается в продвижении нового или имеющегося бренда.

Интригующая – рекламные баннеры, направленные на то, чтобы вызвать любопытство у пользователей.

Системная – необычные баннеры, как бы обманывающие интернет-пользователей, именно для этого они и создаются. Такая баннерная реклама имеет сходство с окнами операционной системы Windows и чаще всего рассчитана на привлечение начинающих пользователей. Однако надо учитывать, что в последнее время многие рекламные системы не разрешают использовать такие баннеры.

«Flash-баннеры». Такая реклама обладает большим количеством полезных функций, включая довольно длительную демонстрацию рекламного баннера, звук, а также несколько ссылок, ведущих с баннера. Единственный недостаток состоит в невозможности размещения таких баннеров в некоторых рекламных системах. Это обусловлено тем, что для воспроизведения Flash-рекламы требуется специальный плагин, отсутствующий на компьютерах многих пользователей.

При использовании баннерной рекламы необходимо соблюдать ряд правил. Для каждой рекламной кампании требуется определенный стиль и индивидуальный подход к решению. Важно учитывать конкретные условия и ставить четкие задачи. Для этого нужно воспользоваться услугами специалистов, которым известно, как правильно разместить баннеры с учетом последних тенденций в моде. Они дадут рекомендации относительно того, стоит ли использовать анимацию с изменяющимся текстом, несущую в одном показе максимум информации, либо отдать предпочтение кликовому баннеру. Качественно сделанный баннер, рекламирующий товары или услуги с использованием анимации, привлечет больше внимания интернет-пользователей. Обычно здесь используются законы психологического влияния.