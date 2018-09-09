Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 10.09.2018

Виды и особенности баннерной рекламы в интернете

«Expert Online» 2018

В настоящее время среди всех видов рекламы в интернете более всего распространена и востребована баннерная. Она предусматривает размещение рекламных баннеров, на которых указываются сведения о фирме, ее товарах или услугах.

На HTML5 баннере может иметься ссылка на вебсайт с детальным описанием и рассказом. Обычно такая реклама имеет довольно интересный дизайн, способный вызвать интерес у пользователей и заинтриговать их. Ее главная задача состоит в привлечении пользователей на продвигаемый вебсайт.

Известны следующие разновидности баннерной рекламы:

  • Информационная, содержащая элементы анимации и текст.
  • Имиджевая, чрезвычайно привлекательная и красиво оформленная реклама, обычно анимированная. Ее главная цель заключается в продвижении нового или имеющегося бренда.
  • Интригующая – рекламные баннеры, направленные на то, чтобы вызвать любопытство у пользователей.
  • Системная – необычные баннеры, как бы обманывающие интернет-пользователей, именно для этого они и создаются. Такая баннерная реклама имеет сходство с окнами операционной системы Windows и чаще всего рассчитана на привлечение начинающих пользователей. Однако надо учитывать, что в последнее время многие рекламные системы не разрешают использовать такие баннеры.
  • «Flash-баннеры». Такая реклама обладает большим количеством полезных функций, включая довольно длительную демонстрацию рекламного баннера, звук, а также несколько ссылок, ведущих с баннера. Единственный недостаток состоит в невозможности размещения таких баннеров в некоторых рекламных системах. Это обусловлено тем, что для воспроизведения Flash-рекламы требуется специальный плагин, отсутствующий на компьютерах многих пользователей.

При использовании баннерной рекламы необходимо соблюдать ряд правил. Для каждой рекламной кампании требуется определенный стиль и индивидуальный подход к решению. Важно учитывать конкретные условия и ставить четкие задачи. Для этого нужно воспользоваться услугами специалистов, которым известно, как правильно разместить баннеры с учетом последних тенденций в моде. Они дадут рекомендации относительно того, стоит ли использовать анимацию с изменяющимся текстом, несущую в одном показе максимум информации, либо отдать предпочтение кликовому баннеру. Качественно сделанный баннер, рекламирующий товары или услуги с использованием анимации, привлечет больше внимания интернет-пользователей. Обычно здесь используются законы психологического влияния.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит