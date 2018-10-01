Askona представила инновационный формат магазинов

Компания «Аскона», крупнейший вертикально-интегрированный ритейлер товаров для здорового сна в России, презентовала новый формат флагманского магазина. Салон площадью 750 кв. м открылся в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в Москве.

Концепция нового формата магазина разработана Askona совместно со специалистами международной компании JosdeVries The Retail Company. Салон представляет собой результат интеграции знания о покупателях, стратегии компании, мировых best practices, эволюционного подхода к брендингу, проектированию и дизайну. Новый магазин призван вдохновлять покупателей на яркие идеи и необычные решения в интерьере.

Главной задачей было изменить впечатления и ощущения клиентов при посещении нового магазина, улучшить эмоциональное восприятие бренда. Привычное открытое пространство магазина теперь стало частично зонированным: каждая категория продукции представлена в своей комнате с индивидуальным оформлением, цветовой гаммой, подсказками по выбору и понятной классификацией. Такая понятная навигация с четким зонированием и креативными слоганами в каждом отделе дает покупателю понять, куда ему направиться в зависимости от его целей и потребностей.

Графическая концепция флагмана Askona - эволюционная и четкая система коммуникаций бренда на разных уровнях. Дизайнеры с большим уважением подошли к наследию и цветовым константам бренда. При этом добавили дополнительные цвета, появились новые уровни - вдохновение, система ценников, был усовершенствован уровень информации. Благодаря четкой графической концепции покупатели могут самостоятельно разобраться в нюансах, не прибегая к помощи консультантов.

Отличительной особенностью нового формата стала зона инноваций с «умными» продуктами, где представлены Smart Pillow и Smart Bed. С помощью сенсорных экранов, расположенных в сервисной зоне для клиентов, посетители магазина смогут самостоятельно оформить онлайн-заказ, не прибегая к помощи консультантов.

Помимо этого, в салоне Askona появились новые товарные категории: коллекция для детей от 0 лет и товары для путешественников. Значительно расширился ассортимент декора для дома, увеличился ассортимент гаджетов, аромадиффузоров и климатических комплексов для здорового сна.

«В среднем люди проводят около 30 минут в салонах Askona. Именно поэтому перед нами стояла амбициозная задача: сделать так, чтобы посетители не просто приходили в магазин за покупкой, но и в интерактивной форме открывали для себя интересные факты, связанные с культурой здорового сна», - комментирует Владимир Корчагов, вице-президент ХК «Аскона».

В 2018 году Askona существенно расширила ассортимент декора для дома, включая подушки, пледы и многое другое. Компания также представила умные гаджеты Smart Pillow и Smart Lamp. Помимо этого, была выпущена новая коллекция премиальных матрасов и кроватей бренда King Koil.