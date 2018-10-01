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Москва, 01.10.2018

Морской жемчуг Akoya – красота по-японски

«Expert Online» 2018
  • Морской жемчуг Akoya – красота по-японски
предоставлено пресс-службой

Что может сравниться с чувством обладания настоящим сокровищем? Конечно, это японский морской жемчуг Akoya - настоящий символ величия жемчуга над бриллиантами.

Его элегантная красота, драгоценный блеск и идеально гладкая поверхность уже давно очаровывают женщин всего мира. Не случайно, традиция культивирования совершенного жемчугаAkoya родилась именно в Японии, где чувство прекрасного возведено в культ. Жемчуг Akoya признан специалистами эталоном качества по одной из важных характеристик жемчуга – безупречному зеркальному блеску.

Этот вид жемчуга выращивают в морских устрицах Pinctada fucata, которые обитают в холодных водах около Японских островов и в Южно-Китайском море. Размер жемчужины Akoya составляет от 2 до 10 мм и не может быть крупнее из-за небольшого размера жемчужницы. Палитра цветов данного вида жемчуга представлена белым, розовым, кремовым, золотым и серым оттенком. Средняя продолжительность жизни устрицы 7 лет, только в 3 года она способна производить перламутр. Период роста жемчужины длится от 12 до 36 месяцев. Жемчуг Akoya культивируется ядерным способом, при формировании жемчужины используется ядро — затравка, которое изготавливается из раковины моллюска. В теплую погоду перламутр нарастает быстрее и дает более толстые слои, а в холодные месяцы, из-за замедленных процессов в раковине, слои перламутра получаются более тонкими. Чем тоньше слои и их количество больше, тем сильнее блеск жемчужины. Самый лучшее время для сбора урожая жемчуга Akoya – это период после холодных месяцев, так как именно в это холодное время жемчуг имеет особенно яркий и глубокий блеск.

7253.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Жемчужный бренд Nasonpearl дает возможность своим  клиентам приобрести уникальные шедевры из японского жемчуга Akoya лучшего качества.

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