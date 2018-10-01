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Москва, 01.10.2018

FT назвала три варианта, как решится судьба «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018
  • FT назвала три варианта, как решится судьба «Северного потока-2»
DPA/TASS

Судьба газопровода "Северный поток- 2" решится в ближайшие несколько недель. По мнению Financial Times, есть три варианта, как будут развиваться дальнейшие события.

Первый вариант предполагает, что Германия все-таки предпочтет проигнорировать угрозу санкций США, а также протесты ряда стан Восточной Европы. Немцы также в этом случае закроют глаза на проблему Украины, которая потеряет значительный доход после запуска "Северного потока-2".

Второй вариант заключается в том, что Германия уступит давлению США. Строительство газопровода будет приостановлено или законсервировано. Европа в этом случае будет искать альтернативу поставкам газа из России в других странах, в том числе, США.

Третий вариант - строительство «Северного потока-2» будет отложено до тех пор, пока отношения России и Украины не нормализуются, а также пока не прекратится якобы имеющеее место вмешательство Москвы в выборы США.

По мнению FT, наиболее вероятен сценарий, который предполагает реализацию газового проекта. Германия не станет уступать шантажу Дональда Трампа, но при этом попросит Россию дать гарантии сохранения транзита газа через Украину.

В воскресенье немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о важности "Северного потока-2". Об этом она сказала на общей пресс-конференции с литовским лидером Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе. По ее словам, потребность Германии в газе в дальнейшем будет лишь расти.

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