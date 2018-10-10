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Москва, 10.10.2018

Китай теряет миллионеров из-за торговой войны с США

«Expert Online» 2018
  • Китай теряет миллионеров из-за торговой войны с США
discred.ru

В Китае рекордными темпами сокращается число миллионеров, чье состояние оценивается в 2 миллиарда юаней (290 миллионов долларов). Об этом свидетельствует доклад института Hurun (Хужунь) с публикацией юбилейного 20-го списка богатейших людей Китая (Hurun China Rich List).

В документе уточняется, что  2018 году в список вошли 1893 человека, что на 11% меньше чем в прошлом году. Тогда число юаневых миллиардеров в стране составило 2130 человека. Отмечается, что это сокращение стало рекордным за последние 20 лет. Возглавляет список богатейших людей Китая основатель компании Alibaba Group Джек Ма.

Как следует из документа, сокращение богатых людей в Китае вызвано падением на фондовых биржах  Поднебесной на фоне замедления роста экономики и торговой войной с США, из-за которой из списка выбыли 456 человек.

Так в списке этого года 132 предпринимателей, родившихся после 1980 года, что на 32 % больше прошлогоднего результата. 56 бизнесменов списка самых богатых людей Китая родились после 1985 года, а 10 человек  - после 1990 года.

Средний возраст китайского миллионера составляет 55 лет, 50% из них проживает  в семи городах, 293 человека в  Пекине, часть в Шэньчжэне и Шанхае.

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