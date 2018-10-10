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Москва, 10.10.2018

Лукашенко сделал важное заявление о возможности присоединения Белоруссии к России

«Expert Online» 2018

Александр Лукашенко – президент Белоруссии – прокомментировал предположения некоторых аналитиков и политологов о возможности присоединения его страны к России.

По его словам, все эти разговоры вызывают у него лишь смех, передаёт РИА Новости.

При этом белорусский лидер напомнил, что не только благодаря устремлениям Белоруссии республика стала суверенным и независимым государством.

«Этого же хотело и тогдашнее руководство РФ, – заявил Лукашенко. – Нынешние власти РФ также неоднократно подтверждали преемственность курса».

Он ещё раз отметил, что сейчас говорить о включении Белоруссии в состав другого государства, в том число и в состав России – просто смешно.

Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул, что ни разу этого не слышал ни от Бориса Ельцина, ни от Владимира Путина.

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