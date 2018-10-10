Любовь и Кожа

Основатели компании WETS в будущем хотят свое предприятие масштабировать в российскую мануфактуру, выпускающую эксклюзивные аксессуары класса люкс, и с удовольствием примут в свою компанию честных партнеров, которые помогут им это осуществить.

В Липецке мы познакомились с очень интересной семейной парой. Вообще, вопреки всем предрассудкам в нашем проекте часто встречаются примеры семейного бизнеса, и эти начинания успешны. Вот и Дмитрий с Ольгой не стали исключением. Будучи графическими дизайнерами, они нашли применение своим навыкам в создании аксессуаров из кожи, от кошельков до сумок, и все эти вещи ручной работы. Свой бренд они назвали WETS – по фамилии прадеда Дмитрия.

Основной потребитель их продукции — люди от 25 до 45 лет со средним (и выше среднего) заработком. По сравнению со всеми известными брендами соотношение цена—качество явно на стороне Дмитрия и Ольги.

Трудно себе представить, что их стартовый капитал составил всего десять тысяч рублей. Это еще раз подтверждает: для того чтобы начать свое дело, больших вложений не нужно. А маржинальность бизнеса составляет 60%, и это позволяет ребятам вполне комфортно себя чувствовать. Вдобавок ко всему этот сегмент бизнеса в Липецке не облагается налогами, так что им совсем повезло.

Свой продукт компания WETS продвигает через социальные сети, участвуя в фестивалях, а кроме того, ассортимент представлен в шоуруме — и по совместительству мастерской — в центре Липецка.

Преимущество WETS перед конкурентами — максимально индивидуальный подход к заказчику и доставка по всему миру.

Но есть и трудности: скудный ассортимент цветов кожи нужного размера и толщины, отсутствие качественной и оригинальной фурнитуры, в особенности российского производства. Это, кстати, то, над чем стоит задуматься: возможно, эту нишу стоит заполнить и заняться производством или поставками таких материалов?

Дмитрий и Ольга в будущем хотят свое предприятие масштабировать в единственную российскую мануфактуру, выпускающую эксклюзивные аксессуары класса люкс, и с удовольствием примут в свою компанию честных партнеров, которые помогут им это осуществить.