Москва. 10 самых интересных концертов октября

Самый необычный концерт классической музыки

И это не просто громкое заявление. Ведь речь идет о премьере совместного спектакля главного волшебника современности Славы Полунина и скрипача, дирижера и обладателя престижных музыкальных премий Гидона Кремера «Снежная симфония». В шоу клоунские репризы гармонично «живут» с инструментальными пьесами в исполнении Кремера и камерного оркестра «Кремерата Балтика». Спецэффекты, необычная сценография, груды бумажного снега, разлетающегося по всему залу, - все это в музыкальном сопровождении произведений таких композиторов, как Бенджамин Бриттен, Карл Орф, Альфред Шнитке и Гия Канчели. «Я считаю себя послом из мира детей в мир взрослых. И шоу, конечно, для взрослых, потому что именно им надо помогать, а дети и так счастливы», - признается Полунин.

Начало: 24-31 октября

Где: Московский дворец молодежи

Цена: от 1400 до 12 000 рублей

Сайт Снежнаясимфония.рф

Пронизывающие звуки дудука предоставлено пресс-службой



В этом году свое 90-летие признанный во всем мире «мастер дудука» Дживан Гаспарян решил отметить большим концертом в Москве. По признанию маэстро «музыка дудука — это то, как плачут старики или радуются дети, сражаются воины или играются свадьбы». Его называют живой легендой мировой музыки, но в родной Армении он для всех просто дядя Дживан. Музыкант отметит круглую дату на сцене нового концертного зала «Зарядье в Москве» и приглашает всех на свой день рождения.

Начало: 28 октября 19:00

Где: КЗ «Зарядье»

Цена: от 1300 до 6500 рублей

«Нежная осень» Ирины Богушевской предоставлено пресс-службой



Ирина получила широкую известность после выхода альбомов «Книга песен» и «Легкие люди». По словам певицы, это выступление носит для нее личный характер. Она отметила, что концерт прозвучит «ювелирно, на полутонах, акцентах и нюансах». Ирина исполнит полюбившиеся поклонникам композиции под аккомпанемент рояля, гитары, баса и кларнета. Песни, которые мы привыкли слышать в больших электрических программах, зазвучат по-новому. Не обойдется и без премьер.

Начало: 14 октября 19:30

Где: ЦДХ на Крымском валу

Цена: от 900 до 2500 рублей

Энергия солнца от Теоны Контридзе предоставлено пресс-службой



Звезда мюзикла «Метро», в 19-летнем возрасте получившая «серебро» на Big Apple Music, Теона Контридзе решила сказать нет пасмурной московской осени. Джаз-панк дива, которую из-за «бешеной» знойной энергетики называют женщиной-цунами, представит танцевальную программу в Известия Холле. Этот концерт Теоны призван вернуть летнее настроение и яркие краски в жизнь москвичей, уже начавших хандрить из-за наступления пасмурной осени.

Начало: 26 октября 20:00

Где: Известия Холл

Цена: от 1700 до 6000 рублей

Москвичи, поющие на английском предоставлено пресс-службой



Речь идет о нью-вейв группе Pompeya, которая успешно выпускает альбомы на американском лейбле No Shame. Дебютный сингл Chek, выпущенный в 2007 году, в одночасье сделал этих москвичей популярными не только в родных широтах, но и в англоязычных странах. Сейчас они гастролируют по всему миру. На столичном концерте вместе со старыми хитами будут исполнены песни с нового альбома Dreamers. Фирменной мелодичной грусти Pompeya хватит на каждого.

Начало: 13 октября 21:00

Где: Мумий Тролль Music Bar

Цена: 1000 рублей

Осетинский рэп предоставлено пресс-службой



Новый представитель команды Gazgolder Алан Хадзарагов, известный под псевдонимом Matrang, на собственном примере доказал, что в Осетии, откуда он родом, серьезная школа рэпа. Перебравшись в Москву в 2016 году, Алан начал активно работать над записью новых песен. Бешеную популярность ему принесла композиция «Медуза», которую он посвятил своего девушке. Этот трек стал билетом Matrang на вершину славы. Сейчас он работает над новым альбомом и, по слухам, собирается записать несколько совместных песен с коллегами по цеху.

Начало: 20 октября 19:00

Где: Клуб RED

Цена: от 1400 до 5000 рублей

Концерт Хулио Иглесиаса предоставлено пресс-службой



Большой концерт испанского певца «номер один в мире» Хулио Иглесиаса состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Столь масштабными мероприятием артист решил отметить свой двойной юбилей: ему исполняется 75 лет в этом году, а его творческой жизни - 50 лет. В связи с такими значимыми датами Иглесиас отправился в мировое турне. За свою блистательную карьеру певец, чей стиль критики называют «квинтэссенцией песен о любви», был удостоен множества престижных наград: Grammy, Latin Grammy, Billboad Music Award, World Music Award и других. Самым впечатляющим среди них является бриллиантовый диск за более чем 100 миллионов проданных альбомов на шести языках. На московском концерте прозвучат популярные песни мэтра о любви, исполненные в характерной узнаваемой манере.

Начало: 17 октября 19:00

Где: Государственный Кремлевский Дворец

Цена: от 7000 до 25000 рублей

Елка в октябре предоставлено пресс-службой



Очаровательная певица Елка порадует московскую публику искренними песнями о вечном. Глубокий вокал, виртуозное владение искусством мелизматики, непохожая ни на кого манера исполнения - все это вы сможете оценить на концерте певицы 28 октября. Елка обещает вытащить зрителей из осенней хандры, подарить им частичку солнца и летнего тепла. Удастся ли ей это вы сможете проверить в клубе RED.

Начало: 28 октября 20:00

Где: Клуб RED

Цена: от 2000 до 8000 рублей

Ссылка Ссылка red-msk.ru

Пошекогалим с «Чайфом»? предоставлено пресс-службой



В 2018 году альбому «Шекогали» группы «Чайф» исполнится 20 лет. Этот юбилей коллектив решил отметить концертным туром. Послушать знаменитые песни, давно ставшие христоматийными композициями золотого фонда русского рок-н-ролла, вы сможете уже 26 октября. На выступлении «Чайфа» также прозвучат и новые песни, которые должны войти в свежий альбом группы. Подпевать полюбившимся до боли песням «Аргентина-Ямайка - 5:0», «В ее глазах»и многим другим - что может лучше согреть душу холодным осенним вечером?

Начало: 26 октября 20:00

Где: Главclub Green Concert

Цена: от 2500 до 20000 рублей

Slaves в рамках мирового турне предоставлено пресс-службой



15 октября британский панк-рок дуэт Slaves выступит в Москве в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Acts of Fear and Love». Третьим лонгплеем Айзек Холман (барабаны, вокал) и Лори Винсент (гитара, бас, вокал) хотят проиллюстрировать тезис о том, что страх и любовь сегодня — главные мотиваторы. С первых нот прокачивая многотысячную аудиторию крупнейших фестивалей (например, Lollapalooza или Reading), музыканты давно стали желанными гостями во всем мире. Они представят в

Москве новый альбом, подкрепленный Cheer Up London, Sockets и другими проверенными боевиками банды.

Начало: 15 октября 20:00

Где: Главclub Green Concert