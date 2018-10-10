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Москва, 10.10.2018

Учёные рассказали, что может привести к раку ротовой полости

«Expert Online» 2018

Тайваньские медики, основываясь на результатах многочисленных наблюдений, пришли к выводу, что большое число капель токсичных аэрозолей и мелких частиц пыли, которые содержатся в воздухе, могут привести к раку ротовой полости.

Это открытие стало доказательством того, что аэрозоли и мелкие частицы пыли крайне негативно влияют на здоровье человека, пишет Journal of Investigative Medicine.

При этом учёные напомнили, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 80% жителей планеты дышат воздухом, где концентрация вредных веществ превышает все допустимые нормы. Это прежде всего касается стран третьего мира, где практически всё население крупных городов проживает или в условиях постоянного смога (Китай), или при загрязнении воздуха большим количеством канцерогенных продуктов сгорания бензина (государства Юго-Восточной Азии). 

Тайванские учёные смогли получить первые достоверные данные по тому, как эти выбросы влияют на вероятность развития рака ротовой полости. Для этого они проанализировали всем материалы, собрали данные многолетних испытаний и наблюдений, которые собирались крупнейшими госпиталями Тайбэя.

При этом отмечается, что за это время в больницы обратилось около 500 тыс. жителей города за помощью по самым разным причинам. Более 1,5 тыс. из них заболели раком ротовой полости.

Исключив влияние других неблагоприятных факторов, исследователи пришли к выводу, что люди, которые проживали в самых загрязненных районах Тайбэя, почти на 50 % чаще страдали от онкологических заболеваний рта, чем жители других районов столицы.

Пока учёные точно не могут сказать, являются ли аэрозоли единственной причиной возникновения рака. Однако они надеются, что опыты на животных помогут выяснить, как именно аэрозоли способствуют появлению и размножению раковых клеток и как этого можно избежать.

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