Япония протестует из-за учений российских военных на Южных Курилах

Российская сторона получила протест от японского правительства в связи с планами по проведению стрельб в районе Курильских островов, сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

«Это приведет к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны», —цитирует чиновника агентство Киодо.

Суга добавляет, что для решения вопроса северных территорий, которыми в Японии именуют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, необходимо решить сам вопрос принадлежности Курил.

Напомним, Москва предупреждала Токио о планах проведения учебных стрельб в этом районе.