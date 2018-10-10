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Москва, 10.10.2018

Япония протестует из-за учений российских военных на Южных Курилах

«Expert Online» 2018

Российская сторона получила протест от японского правительства в связи с планами по проведению стрельб в районе Курильских островов, сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

«Это приведет к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны», —цитирует чиновника агентство Киодо.

Суга добавляет, что для решения вопроса северных территорий, которыми в Японии именуют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, необходимо решить сам вопрос принадлежности Курил.

Напомним, Москва  предупреждала Токио о планах проведения учебных стрельб в этом районе.

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